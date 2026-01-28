CANAL RCN
Confirman el artista que cantará en el partido de Lionel Messi en Medellín

Confirman el artista que cantará en el partido de Lionel Messi en Medellín. El evento se realizará el 31 de enero en el Atanasio Girardot.

Messi y Hamilton
Foto: AFP y cortesía

enero 28 de 2026
03:07 p. m.
El próximo 31 de enero, el Estadio Atanasio Girardot será el escenario de un evento sin precedentes que combinará fútbol, música y cultura global: el llamado ‘Partido de la Historia’, que enfrentará a Inter Miami CF y Atlético Nacional, con la presencia estelar de Lionel Messi.

En las últimas horas se confirmó también el artista encargado de ponerle ritmo y sabor a esta jornada histórica, reforzando el carácter cultural de un espectáculo que va mucho más allá de lo deportivo.

Hamilton le pondrá música a una noche histórica en Medellín

El cantante colombiano Hamilton será el encargado de cantar en el ‘Partido de la Historia’. El artista, uno de los principales exponentes de la música urbana y el Afrobeats colombiano, llevará su talento al Atanasio Girardot en una noche que reunirá a miles de fanáticos del fútbol y la música.

Conocido como el “AfroRockStar”, Hamilton se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la nueva escena musical del país.

Su participación no solo suma espectáculo al evento, sino que proyecta la música colombiana ante una audiencia internacional que tendrá los ojos puestos en Medellín.

Messi, Atlético Nacional y un evento que trasciende el fútbol

Hamilton llega a este escenario en un momento clave de su carrera. El artista cartagenero celebra dos nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, en las categorías de ‘Artista Nuevo Masculino del Año’ y ‘AfroBeats del Año’, gracias a su éxito ‘Mi Reina’, junto a Nanpa Básico. Además, cerró el 2025 con la canción número uno en la radio colombiana, “‘4LIFE’”, junto a Ryan Castro.

El partido enfrentará al Inter Miami CF, campeón vigente del fútbol estadounidense, contra Atlético Nacional, el club más ganador y representativo del fútbol colombiano.

La presencia de Lionel Messi, considerado el máximo referente del fútbol moderno, convierte este duelo en una de las últimas oportunidades de verlo en vivo en Colombia, en la recta final de su carrera internacional.

Recuerden que, si no pueden ir al estadio, usted puede ver este partido a través del Canal RCN, el cual se disputará este sábado 31 de enero a partir de las 4:30 p. m. y contará además con la transmisión de La FM, la APP de Canal RCN y la APP de Radio.

