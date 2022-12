¿Próxima parada Antioquia? Michael Rangel en el radar de uno de los equipos de Medellín

Michael Rangel quiere tener una segunda oportunidad en el fútbol colombiano, pues luego de su pobre participación en el Deportes Tolima durante el segundo semestre del 2022, el delantero santandereano estaría en negociaciones con uno de los equipos más grandes del balompié nacional, específicamente de la ciudad de Medellín.

Según varios medios de Antioquia, Michael Rangel estuvo en Medellín en una reunión con uno de los presidentes de los clubes de esta ciudad, asegurando que estarían mirando una posible contratación del exjugador del Deportes Tolima para la próxima temporada, teniendo en cuenta que se encuentra como agente libre.

La información se dio a conocer por medio de Miler Yovan, periodista de la ciudad de Medellín, quien afirmó que en días anteriores, José Raúl Giraldo, dueño del DIM se reunió con Michel Rangel para poder saber su situación contractual y si estaba interesado en vestir los colores del 'poderoso' en el 2023.

Lea también: Millonarios tendría la delantera por un jugador que quieren seis equipos del FPC

“El dueño de Deportivo Independiente Medellín, José Raúl Giraldo, se reunió con el centrodelantero Michael Rangel, el atacante santandereano está libre tras su salida del Deportes Tolima”, afirmó el periodista.

El dueño de Deportivo Independiente Medellín, José Raúl Giraldo, se reunió con el centrodelantero Michael Rangel, el atacante santandereano está libre tras su salida del Deportes Tolima.@Torresciclismo @jhonjaimeosorio @tiagoaristi pic.twitter.com/iesDr1XbiP — Miler Yovan (@pintocobos) December 26, 2022

Aunque todavía no hay oferta formal del poderoso por el delantero, se espera que en los próximos días se presenten algún tipo de acercamiento, aunque NoticiasRCN. com pudo conocer que Rangel no sería la primera opción que tenga el equipo antioqueño para reforzar el frente de ataque del equipo de David González.

Michael Rangel y otras propuestas del FPC

En días anteriores se dio a conocer que el delantero santandereano también estaría en carpeta del Deportivo Pereira, actual campeón del fútbol colombiano, y que está en la tarea de buscar un delantero para la Copa Libertadores y el torneo apertura del fútbol nacional.

Se espera que antes de finalizar el año, Rangel tome una decisión sobre su futuro deportivo, pues vale recordar que también ha sido sondeado por algunos clubes del fútbol del exterior.

Vea también: ¿Descartado Hugo Rodallega? Tulio Gómez habló sobre el fichaje del delantero al América