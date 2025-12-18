Se reveló el parte médico de hinchas heridos tras la batalla campal en el Atanasio Girardot

El pasado miércoles, el fútbol colombiano se vio nuevamente empañado por la violencia. Lo que debía ser la celebración del título de Atlético Nacional en la final de la Copa Colombia frente al Independiente Medellín, se transformó en una batalla campal que dejó un saldo de 59 personas heridas y escenas de pánico en el Estadio Atanasio Girardot.

De acuerdo con el balance entregado por la Secretaría de Seguridad de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el enfrentamiento arrojó cifras preocupantes. Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad, confirmó que de los 59 lesionados.

En total fueron 7 uniformados de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), 52 civiles, en su gran mayoría hinchas que se encontraban en las tribunas o el campo de juego y 1 persona requirió traslado inmediato a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que el resto fue atendido por personal de socorro dentro del escenario deportivo.

“Se registró una asistencia de más de 43.000 personas; en materia de salud, 52 personas fueron atendidas y una tuvo que ser trasladada a un centro asistencial”, indicó la secretaría de seguridad de Medellín.

El reporte médico detalla que las lesiones incluyeron contusiones por objetos contundentes, heridas con armas blancas y, alarmantemente, quemaduras provocadas por el uso indiscriminado de pólvora y bengalas dentro del recinto.

¿Cómo se dio la batalla campal entre hinchas de Nacional y Medellín?

El detonante de la violencia ocurrió instantes después del pitazo final, cuando Atlético Nacional se coronó campeón tras vencer 1-0 (global 1-0). Un grupo numeroso de aficionados ubicados en la tribuna norte, donde se sitúa la barra Rexixtenxia Norte, invadió el terreno de juego con el aparente objetivo de impedir la ceremonia de premiación del equipo rival.

Los videos que circulan en redes sociales captan el momento exacto en que los vándalos rompen el cerco de seguridad. En las imágenes se observa el uso de vallas metálicas, palos y armas blancas. La situación se tornó crítica cuando los disturbios se extendieron a las tribunas oriental y occidental, obligando a los jugadores de ambos equipos y al cuerpo técnico a correr hacia los camerinos para proteger su integridad.

"No son hinchas. Se comportan como criminales. Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría disfruta del fútbol en paz frente a un grupo de desadaptados que solo busca generar violencia", manifestó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X.