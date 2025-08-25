No se puede creer: el increíble gol que falló Miguel Borja y por el que se hizo tendencia

La noche del lunes 25 de agosto dejó una jugada que sorprendió a propios y extraños en el fútbol argentino. Miguel Ángel Borja, delantero colombiano y goleador habitual de River Plate, desperdició una ocasión inmejorable en el arranque del partido frente a Lanús, por una nueva jornada del campeonato local.

Apenas corrían dos minutos de juego cuando Matías Galarza desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso al área. La pelota superó a la defensa rival y encontró a Borja completamente solo frente al arco. Todo estaba dado para que la ‘Banda Cruzada’ celebrara el primer gol de la noche, pero el atacante colombiano terminó enviando su remate por encima del portero, provocando incredulidad entre sus compañeros y los aficionados.

El fallo de Borja desata reacciones en redes sociales

La jugada no tardó en volverse viral. En cuestión de minutos, los hinchas de River Plate expresaron su sorpresa y frustración a través de las redes sociales, convirtiendo al delantero colombiano en tendencia. Si bien Borja ha sido uno de los goleadores más regulares del equipo en la presente temporada, el error dejó abierta la puerta a las críticas y a los debates sobre su efectividad en partidos decisivos.

Las imágenes mostraron a varios jugadores de River llevándose las manos a la cabeza ante lo que pudo haber sido la apertura del marcador. Aunque el equipo mantuvo el control durante gran parte del encuentro, esa acción marcó el inicio de un partido más complicado de lo previsto.

River Plate sigue en la pelea, pero la mira queda en Borja

A pesar del fallo, Miguel Borja sigue siendo pieza clave en el esquema de River Plate. Su capacidad goleadora y su experiencia lo mantienen como uno de los referentes ofensivos, pero esta jugada recordó que incluso los mejores atacantes pueden equivocarse.

El empate frente a Lanús deja a River con la necesidad de no ceder más terreno en la tabla de posiciones. Mientras tanto, Borja buscará redimirse en el próximo compromiso y volver a demostrar por qué es considerado uno de los delanteros más confiables del fútbol argentino.