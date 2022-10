¡Intimidades! Los secretos de Miguel Ángel Borja para poder brillar en River Plate

Para nadie es un secreto que Miguel Ángel Borja no ha podido mostrar el 100% de su rendimiento deportivo en River Plate, pues desde su llegada al equipo ‘millonario’, el delantero colombiano ha dejado ciertos vacíos dentro de la hinchada del equipo, quienes han generado varias críticas por lo mostrado por el cordobés en las primeras apariciones con la ‘banda cruzada’.

A pesar del doblete que marcó en el último juego de River Plate frente a Estudiante, el jugador de la Selección Colombia no quiere parar en su rendimiento deportivo, pues es consiente que el fútbol argentino al colombiano es muy diferente y quiere convertirse en un jugador referente de la institución rojiblanca.

Con el objetivo claro. El diario Olé de Argentina, dio a conocer algunos secretos que tiene Borja para poder triunfar en el sur del continente, además de algunos consejos que le ha dado Marcelo Gallardo desde su llegada a la ciudad de Buenos Aires en el mes de julio.

El esfuerzo de Miguel Ángel Borja en River

“El Borja de octubre no es el mismo que llegó en julio a cambio de 8,6 millones de dólares por todo concepto. No le han resultado sencillos sus primeros 87 días en River. De arranque sintió el impacto. Y no solo por las diferencias de temperatura entre el cálido verano de Barranquilla y el frío invierno de Buenos Aires", inició el informe del diario Olé.

En los primeros días, el delantero sufría mucho por la adaptación y la clase de entrenamientos que se manejan en Argentina: "después de las prácticas se quedaba sin piernas”, afirmó el diario Olé, quien aseguró que Marcelo Gallardo aprovechó para darle consejos al exjugador del Junior de Barranquilla: “para triunfar en este club tenés que esforzarte".

Por último, el diario agrega: “Acostumbrado a que en Colombia el 9 termina la jugada, tuvo que asimilar que, en la Argentina, hasta un zaguero puede aparecer definiendo de frente... Con Gallardo como tutor, Borja está consiguiendo lo que quizás por inexperiencia no logró desarrollar en Palmeiras. Quizás aprendiendo de los errores del pasado, Miguel Ángel se enfocó en el presente. En aprovechar otra gran oportunidad en una liga de primer nivel de Sudamérica. Y con un entrenador con el que entabló una especial relación".