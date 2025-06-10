CANAL RCN
Deportes

Miguel Ángel Russo con “pronóstico reservado”, según informó Boca Juniors

Boca Juniors entregó un comunicado oficial sobre Miguel Ángel Russo y su estado de salud actual.

Miguel Ángel Russo
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
08:58 p. m.
La noticia sacudió al mundo del fútbol argentino: Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors y una de las figuras más queridas del balompié sudamericano, se encuentra internado con pronóstico reservado, según confirmó el propio club este lunes por la noche a través de un comunicado oficial en su cuenta de X (antes Twitter).

“Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, publicó la institución, sin ofrecer más detalles sobre el cuadro clínico del técnico de 69 años, cuya salud ha venido deteriorándose en las últimas semanas.

El DT, que desde hace varios años enfrenta complicaciones médicas relacionadas con un cáncer de próstata diagnosticado en 2017, no ha podido estar presente en los últimos compromisos del equipo. En su ausencia, el cuerpo técnico conformado por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez tomó el mando, logrando una contundente victoria 5-0 sobre Newell’s Old Boys en La Bombonera, resultado que el plantel dedicó a su entrenador.

Boca y el fútbol argentino se unen por la recuperación del DT

Tras el triunfo, el ayudante de campo Claudio Úbeda fue claro al enviar un mensaje de apoyo: “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por televisión”. En la misma línea, el capitán Leandro Paredes expresó su respaldo emocional: “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar. Hinchas, exjugadores y colegas del técnico argentino inundaron las redes sociales con mensajes de ánimo, recordando la entereza con la que Russo ha enfrentado situaciones difíciles a lo largo de su carrera.

En sus últimas apariciones públicas, el estratega se mostró visiblemente debilitado, con dificultades para desplazarse y una voz apagada, lo que había generado preocupación entre los aficionados. Su trayectoria, que incluye títulos históricos con Boca Juniors y Millonarios de Colombia, lo ha convertido en un símbolo de liderazgo y resiliencia.

Hoy, el fútbol entero se une en una sola voz para desearle una pronta recuperación al hombre que, más allá de los trofeos, ha dejado una huella imborrable por su temple, su humildad y su pasión por el juego.

