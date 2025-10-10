Hijo de Miguel Ángel Russo marcó emocionante gol y se lo dedicó a su padre: no aguantó las lágrimas

La duodécima fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino se vistió de luto y emoción en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Apenas unas horas después de despedir a su padre, el legendario director técnico Miguel Ángel Russo, el delantero de Tigre, Ignacio "Nacho" Russo, saltó a la cancha ante Newell's Old Boys y protagonizó una tarde inolvidable que trascendió lo meramente deportivo.

Su gol, su llanto incontrolable y la posterior muestra de cariño de compañeros y rivales, dieron evidencia de una escena de profundo sentimiento que quedará grabada en la memoria del club.

Video del gol de Ignacio Russo, hijo de Miguel

La jornada comenzó cargada de emotividad incluso antes del pitazo inicial. En el terreno de juego, durante el minuto de silencio en honor a Miguel Ángel Russo (fallecido el pasado miércoles tras una larga batalla contra el cáncer), Ignacio no pudo contener las lágrimas. Acompañado por el abrazo de sus compañeros de Tigre y gestos de respeto de los jugadores de Newell's, el joven delantero de 24 años se arrodilló, intentando en vano disimular un dolor inmenso.

El tributo, que se replicó en todas las canchas del país, adquirió en Rosario una dimensión especial con la presencia del hijo del histórico entrenador, profundamente ligado a Rosario Central, el clásico rival de la "Lepra".

Cuando el reloj marcaba los 21 minutos del primer tiempo, Tigre gestó un contragolpe fulminante. José David Romero desbordó por la banda izquierda y lanzó un pase al medio del área. Allí, entrando solo, apareció Ignacio Russo. Su definición fue simple, apenas tuvo que empujarla al arco vacío, lejos del alcance del arquero Williams Barlasina. El balón besó la red, pero en lugar de un grito de euforia, lo que siguió fue una escena de quiebre absoluto.

El delantero se desplomó sobre el césped. Se arrodilló y comenzó a llorar desconsoladamente, con las manos cubriendo su rostro, desbordado por el torrente de emociones que lo atravesaba. Era el gol número cuatro de Russo en el torneo, pero sin duda el más significativo y conmovedor de su carrera.

Sus compañeros corrieron inmediatamente a abrazarlo, formando un círculo de contención y cariño a su alrededor, mientras que en las tribunas y en los hogares, la emoción se tornaba palpable. El homenaje más sincero y genuino a su padre había llegado.