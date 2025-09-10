Despedida a Miguel Ángel Russo: miles de hinchas se reúnen en La Bombonera en un multitudinario adiós

El corazón del fútbol late con tristeza y respeto en Buenos Aires. Este jueves 9 de octubre, La Bombonera es el epicentro de un masivo y emotivo homenaje para darle el último adiós a Miguel Ángel Russo.

Miles de aficionados acuden a la mítica casa de Boca Juniors, no solo para despedir a una de sus figuras más queridas, sino para rendir tributo a un ser humano cuyo legado trascendió las camisetas.

La convocatoria es tan grande y sentida que miles de hinchas se reúnen en La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo, demostrando que su figura unió a un deporte a menudo marcado por la división.

Hinchas de diferentes equipos del fútbol argentino despiden a Miguel Ángel Russo

Esta jornada es un testimonio de la gran estima que Russo se ganó en el ámbito deportivo. Aunque su vínculo más glorioso y emblemático fue con Boca Juniors, donde alcanzó la cúspide continental, el técnico dejó una huella profunda en múltiples instituciones del fútbol argentino.

Entre la marea azul y oro, se han acercado a La Bombonera varios hinchas de diferentes equipos a Boca Juniors. Aficionados identificados con camisetas de River Plate, Rosario Central (club donde también fue campeón), Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata, han hecho acto de presencia.

Este gesto subraya el señorío y la calidad humana de Russo, un profesional que cultivó el respeto generalizado y que nunca generó enemistades en el campo.

El último adiós de Miguel Ángel Russo

El último adiós a Russo, quien falleció a los 69 años tras una larga batalla contra el cáncer, comenzó con una ceremonia más íntima a la que asistieron familiares y el plantel actual de Boca Juniors. Posteriormente, las puertas de La Bombonera se abrieron al público.

La conmoción es palpable: una mezcla de dolor por la pérdida y de orgullo por la trayectoria de un hombre que siempre mostró una tenacidad inquebrantable, tanto en su vida personal como en el banquillo. Las filas de personas se extienden por varias cuadras a las afueras del estadio, y la prensa deportiva de todo el continente se ha volcado a cubrir este evento.