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¡Bombazo! Jugador que pasó por Selección Colombia volvería a jugar en gigante de América

El delantero cordobés con pasado en la Selección Colombia estaría a mínimos detalles de ser nuevo jugador de América de México

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
02:37 p. m.
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En su cuenta de X, el periodista Felipe Sierra informó que las negociaciones entre el club mexicano y el delantero de 33 años están avanzadas.

El delantero colombiano, que actualmente juega para el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, es la prioridad de las 'Águilas' y firmaría un contrato por tres años, informan desde México. En la actual temporada, Borja lleva ocho goles en 16 partidos oficiales entre la UAE Pro League y la AFC Champions League Two.

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Borja estuvo a punto de fichar por otro gigante de México

A inicios de 2026, el 'Colibrí' estuvo envuelto en una novela que involucró a Cruz Azul, uno de los rivales clásicos de América. El delantero ya había viajado a Ciudad de México y alcanzó a entrenar con el equipo de 'Los Cementeros'; incluso fue recibido por hinchas en el aeropuerto. Sin embargo, por problemas con el cupo de extranjeros, no pudo ser inscrito y terminó marchándose al fútbol de Arabia.

En la actual Liga MX, el posible club de Miguel Ángel Borja marcha primero con 10 puntos en cuatro partidos jugados, junto a Tijuana, que tiene la misma cantidad de puntos. A pesar de tener un buen inicio en el torneo local, América busca fichar un delantero goleador, ya que la última vez que el club tuvo un goleador de liga fue en el año 2023.

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Trayectoria de Miguel Borja

Como profesional, el nacido en Tierralta debutó en el Deportivo Cali, aunque solo jugó un partido por Copa Colombia. También tuvo paso por Cúcuta, Cortuluá, La Equidad y, después de un corto recorrido internacional, regresó a Independiente Santa Fe, en donde logró ganar la Copa Sudamericana 2015, y el siguiente año, fue figura en el título de Copa Libertadores de Atlético Nacional.

Internacionalmente, supo tener destacadas actuaciones en Palmeiras y River Plate. También jugó en Gremio de Brasil, Olimpo de Argentina y Livorno en Italia. Con 30 goles, Miguel Ángel Borja es el máximo goleador colombiano en la historia de la Copa Libertadores.

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