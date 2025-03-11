CANAL RCN
Deportes

Miguel Borja y Kevin Castaño en el ojo del huracán en River Plate: criticados por la prensa argentina

La fuerte crítica que pone a Borja y Castaño bajo presión en River Plate. La prensa argentina los criticó fuertemente.

Miguel Borja y Kevin Castaño en el ojo del huracán en River Plate
Fotos: AFP

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
12:01 p. m.
El presente deportivo de River Plate es deficiente y la prensa argentina habló sobre los jugadores colombianos que visten la camisa de la banda cruzada.

Las críticas apuntaron directamente hacia el delantero Miguel Borja y el mediocampista Kevin Castaño, quienes, a pesar de ser titulares, no logran marcar una diferencia significativa en el campo.

El panorama es tan complejo que incluso el futuro de Borja en el club parece estar en entredicho. Solo Juan Fernando Quintero ha logrado esquivar, en parte, el vendaval de cuestionamientos, recibiendo un trato más indulgente por parte de los medios deportivos.

Miguel Borja no la pasa bien en River Plate

Miguel Borja atraviesa un duro momento de sequía goleadora. Su rendimiento ha sido insuficiente que algunos analistas se preguntaron abiertamente por qué sigue en la alineación titular, especialmente si su salida al final del año parece inminente.

El atacante, de 32 años, no ha encontrado el gol y su reciente mensaje en redes sociales, donde invocó la fe para superar el "momento difícil" y el "tiempo de desierto", subraya la presión que siente. “Gloria a ti mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe.

Frente a su mal rendimiento, la prensa argentina mencionó:

¿Por qué sigue jugando? ¿No era que se iba a fin de año? No hizo nada en el partido y cuando había que empatar un partido, luego del insólito penal y escandaloso descuento dado por el árbitro, erró, para variar. Que Borja siga jugando en River explica mucho de este presente absolutamente desorientado, mencionaron desde TyC Sports.

Kevin Castaño la pasa mal en River Plate

El mediocampista Kevin Castaño, a pesar de ser titular, también ha sido objeto de una crítica demoledora.

La prensa deportiva no perdona su falta de incidencia en el juego. TyC Sports fue particularmente fulminante con el volante, señalando que, tras unos minutos iniciales aceptables, "comenzó a navegar en las apacibles aguas de la inacción, en las pacíficas corrientes de la intrascendencia".

No marca, no quita, no rompe líneas, no da pases productivos, no remata al arco, no pega, no, no, no, no. JUGÓ, OTRA VEZ, TODO EL PARTIDO. Increíble, inexplicable, inverosímil.

El rendimiento del volante es, para muchos, un reflejo del desorientado presente de River Plate.

Juanfer Quintero, el único con crédito en River Plate

En contraste, Juan Fernando Quintero fue el único connacional que recibió cierta defensa. Aunque su desempeño tampoco fue sobresaliente, los críticos argumentaron que, incluso en medio de la confusión general y un mal partido, Quintero siempre tendrá algo para dar.

"Qué complicado es que ni él mismo pueda sobresalir, enmarañado en la confusión general. Para colmo, siempre es moneda de cambio, lo saca siempre el entrenador, una pena. ¿Por qué una pena? Porque Juanfer, aunque tenga un mal partido, siempre tendrá algo para dar. Los buenos, cuando todo es una catástrofe, no tienen que salir nunca”.

