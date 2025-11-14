Millonarios anunció oficialmente su primer refuerzo: llega el 'Científico del Gol'

Millonarios comenzó oficialmente la renovación de su proyecto deportivo para la temporada 2026 con un anuncio que sorprendió al entorno del fútbol colombiano: Carlos Darwin Quintero, uno de los jugadores más experimentados y talentosos del país, firmó este viernes 14 de noviembre su vínculo con el club hasta diciembre de 2026.

El fichaje llega apenas días después de que el equipo capitalino quedara eliminado de la Liga BetPlay sin alcanzar los cuadrangulares semifinales, un golpe que impulsó a la directiva a acelerar la reestructuración del plantel de cara al próximo año.

En un comunicado oficial, el club confirmó: “Millonarios FC informa que, luego de completar su proceso de exámenes médicos y documentación, el jugador Carlos Darwin Quintero firmó su contrato con la institución hasta diciembre de 2026”. Con esta declaración, la institución ‘embajadora’ selló el regreso a Bogotá de uno de los atacantes más influyentes del fútbol colombiano en las últimas dos décadas.

Un refuerzo de jerarquía para un nuevo ciclo

Carlos Darwin Quintero, nacido el 19 de septiembre de 1987 en Tumaco, ha recorrido un extenso camino desde su debut profesional con Deportes Tolima en 2005. A lo largo de su carrera ha dejado huella en diversas ligas del continente, defendiendo clubes como Krylia Sovetov, Santos Laguna, Club América, Minnesota United, Houston Dynamo, América de Cali y Deportivo Pereira.

Su llegada a Millonarios no solo representa un aporte de experiencia, sino también una alternativa ofensiva de múltiples recursos en un momento en que el equipo busca recuperar su competitividad y volver a ser protagonista en el fútbol local e internacional.

El valor del “Científico del gol” en el modelo de juego

Con 38 años, Quintero conserva intactas las cualidades que lo han convertido en un jugador diferencial. Su lectura de los espacios, su habilidad en el uno contra uno, su precisión para filtrar balones y su facilidad para moverse por distintas zonas del ataque le permiten adaptarse a sistemas cambiantes y potenciar a quienes lo rodean.

Millonarios espera que su experiencia y creatividad aporten solución a uno de los problemas más evidentes de la última campaña: la falta de claridad en los últimos metros. La incorporación del “Científico del gol” marca así el primer paso en la reconstrucción del equipo, que buscará en 2026 recuperar la identidad competitiva que lo ha caracterizado históricamente.