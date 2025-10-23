Millonarios se pronunció oficialmente y negó “defensa” de César Torres con Neyser

La novela entre Millonarios Fútbol Club, el delantero Neyser Villarreal y el entrenador de la Selección Colombia sub-20, César Torres, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Luego de que el técnico del combinado juvenil asegurara en una entrevista con ESPN F90 que el jugador no había incurrido en actos de indisciplina, el club capitalino se pronunció oficialmente para aclarar los hechos y defender su posición institucional.

Torres había afirmado que sostuvo una conversación directa con Villarreal, en la que el atacante le comentó que “a mí no me han dicho cuándo me tengo que presentar”. Además, el seleccionador subrayó que el joven delantero había demostrado compromiso y profesionalismo durante su paso por el Mundial sub-20 de Chile, donde Colombia finalizó en el tercer puesto y el guajiro se consagró como uno de los goleadores del certamen.

Millonarios desmiente la versión del técnico y anuncia medidas

El equipo bogotano reaccionó rápidamente a las declaraciones del entrenador de la sub-20 y emitió un comunicado oficial en sus redes sociales. En el texto, Millonarios fue contundente al afirmar que Neyser Villarreal sí fue citado a entrenamientos desde el lunes posterior al Mundial, al igual que su compañero Carlos Sarabia, quien ya completó una semana de trabajo con el grupo profesional.

“Luego del tercer puesto logrado en el pasado Mundial Sub-20 de Chile, el defensor Carlos Sarabia se reintegró a trabajos. Ya completa una semana de entrenamientos con el grupo. Por su parte, Neiser Villarreal no se ha presentado ni se ha comunicado. Millonarios FC ya le notificó que inició el proceso administrativo correspondiente”, señaló la institución.

Un nuevo conflicto entre jugador y club

Con esta respuesta, Millonarios deja en evidencia su molestia ante lo que considera un incumplimiento del jugador, que sigue con contrato vigente hasta noviembre. La ausencia de Villarreal no solo genera repercusión mediática, sino que también podría tener consecuencias legales y disciplinarias dentro del club.

El joven atacante, recordado por su destacada actuación en el Mundial, atraviesa un momento de tensión con la dirigencia azul, que ya había tenido diferencias con él por episodios anteriores. Mientras tanto, el futuro del delantero en Millonarios parece cada vez más incierto, y todo apunta a que la relación entre las partes está seriamente fracturada.