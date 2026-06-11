Millonarios pierde dos jugadores clave para el partido ante Deportes Tolima

Millonarios se prepara para un partido determinante en sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026. El equipo bogotano visitará este domingo 8 de noviembre al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, pero tendrá que afrontar el compromiso con dos ausencias en su formación titular.

Sebastián Valencia no estará disponible debido a un golpe sufrido en El Campín ante América de Cali, mientras que Rodrigo Ureña deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. La ausencia del mediocampista chileno fue confirmada tras la sanción disciplinaria correspondiente a la jornada anterior.

Ante este panorama, Stiven Vega y Danovis Banguero aparecen como las alternativas de Alberto Gamero para ocupar los lugares que dejan los dos futbolistas. La idea del cuerpo técnico sería mantener la base del equipo que comenzó el reciente empate 0-0 frente al América de Cali, con esos dos ajustes en la nómina.

¿Cuándo viaja Millonarios para enfrentar al Tolima?

El conjunto embajador terminará su preparación en Ibagué. La planificación contempla viajar temprano este sábado 7 de noviembre y realizar una sesión de entrenamiento en horas de la tarde, antes del compromiso frente al equipo pijao.

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El encuentro está programado para el domingo 8 de noviembre, a las 6:10 p. m., en el estadio Manuel Murillo Toro, por la fecha 18 del campeonato.

¿Qué se juegan Millonarios y Deportes Tolima en la Liga BetPlay?

El compromiso tiene importancia para los dos equipos, aunque llegan con realidades distintas en la tabla de posiciones. Millonarios ocupa la sexta casilla con 27 puntos, mientras que Deportes Tolima aparece en el puesto 11 con 23 unidades.

El equipo bogotano busca asegurar su presencia entre los ocho mejores, mientras que el conjunto tolimense necesita sumar para mantener vivas sus posibilidades de entrar a los cuadrangulares.

Con apenas dos jornadas por disputarse, el margen de error es mínima. Para Millonarios, conseguir un resultado positivo en Ibagué significaría dar un paso importante hacia la clasificación; para Tolima, ganar en casa sería fundamental para jugarse su última carta en la fecha 19.