Alberto Gamero quiere ver a Falcao con la camiseta de Millonarios: "Ojalá se dé algún día"

Este lunes 15 de enero, Terrawind se convirtió en el más reciente patrocinador de Millonarios. Durante la presentación de dicha marca, Alberto Gamero y Enrique Camacho llevaron a una rueda de prensa para tocar varios temas del presente y futuro de la institución 'embajadora'. El anhelado regreso de Radamel Falcao García fue uno de los puntos tratados durante dicho intercambio.

'El Tigre' ha tenido conversaciones con las directivas 'azules' en los últimos mercados de pases. Sin embargo, estas no han llegado a buen puerto y el atacante del Rayo Vallecano expresó su preocupación por la inseguridad que 'azota' al país.

"Yo he analizado cerrar mi carrera deportiva en Argentina o Colombia, pero es una decisión no solo deportiva. Lo de Millonarios se habló en su momento, pero por ahí las condiciones no estaban dadas, hay que ver la situación del país cómo está. Al final son temas que uno tiene que sopesar y ponerlos sobre la balanza", señaló Falcao, en una entrevista con Telepacífico a mediados de diciembre.

Pues bien, mientras 'Rada' define su futuro deportivo, Millonarios fichó al delantero argentino Santiago Giordana. El cordobés llegó a la capital procedente de Deportivo Garcilaso, donde anotó 22 goles y reclamó la Bota de Oro de la Primera División del Perú.

Radamel Falcao García lamentó el secuestro del padre de Luis Díaz

"Viendo lo que le pasó a Luis Díaz, son cosas negativas que a uno lo hacen meditar y quizá frenarse. El secuestro del papá de Lucho me golpeó porque es una cosa que no lo había visto nunca. Son cosas que nunca deben pasar, pero sí se ha notado la inseguridad en Colombia y ya teniendo a un compañero cercano y que viva esa situación, es muy cruel", concluyó el goleador histórico de la Selección Colombia.

¿Qué dijo Alberto Gamero sobre la anhelada llegada de Falcao García?

"Lo de Falcao siempre ha sonado, el doctor (Gustavo) Serpa tiene una buena relación con él, ojalá que se pueda dar algún día. Nosotros siempre estamos abiertos a ese tipo de jugadores. Hablamos con un extremo, muy bueno, pero el representante dice que acá no lo trae", señaló el entrenador samario.