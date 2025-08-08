Nuevo refuerzo de Millonarios sufrió fractura y estará ausente por varias semanas: así lo confirmó el club

El inicio para Millonarios en esta presente temporada ha sido uno de los peores en los últimos años. En a penas tres partidos que ha disputado, el club embajador no ha logrado sumar una sola victoria, ubicándose en la última casilla de la liga.

Sumado al mal momento deportivo, el club no ha recibido las mejores noticias en cuanto a la salud de algunos jugadores de su plantilla, en especial, de los nuevos refuerzos.

Previo al clásico añejo con el Deportivo Cali de este viernes 8 de agosto, el club embajador confirmó la dura lesión de uno de sus refuerzos que llegó para esta temporada.

Millonarios confirmó fractura de refuerzo

Este jueves, mediante sus canales oficiales, Millonarios informó que Cristian Cañozales, hombre que había llegado como refuerzo para este semestre, sufrió una lesión que lo dejará por fuera al menos por tres semanas.

“Millonarios FC informa que, terminando el entrenamiento de este jueves, el jugador Cristian Cañozales sufrió fractura del tercer y cuarto metacarpiano de la mano derecha. El jugador ya inició su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según su evolución. ¡A Cristian le deseamos pronta recuperación!”, informó el club.

De esta manera, Cañozales se perderá duelos cruciales como el clásico anticipado ante Santa Fe, la visita ante Tolima y el choque con Junior en Bogotá.

Millonarios se juega sus cartas ante Cali

Este viernes desde las 7:30 de la noche, Millonarios buscará sumar su primera victoria ante el Deportivo Cali, rival que tampoco ha iniciado de la mejor manera de la mano de Alberto Gamero.

Los azucareros marchan en la casilla 14 del campeonato con solo cinco puntos.