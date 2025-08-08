CANAL RCN
Deportes

Nuevo refuerzo de Millonarios sufrió fractura y estará ausente por varias semanas: así lo confirmó el club

El club confirmó la dura lesión del jugador.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
12:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El inicio para Millonarios en esta presente temporada ha sido uno de los peores en los últimos años. En a penas tres partidos que ha disputado, el club embajador no ha logrado sumar una sola victoria, ubicándose en la última casilla de la liga.

Sumado al mal momento deportivo, el club no ha recibido las mejores noticias en cuanto a la salud de algunos jugadores de su plantilla, en especial, de los nuevos refuerzos.

¿Hay planes de ÚLTIMA HORA para Daniel Ruiz? Millonarios está atento y estos son los detalles
RELACIONADO

¿Hay planes de ÚLTIMA HORA para Daniel Ruiz? Millonarios está atento y estos son los detalles

Previo al clásico añejo con el Deportivo Cali de este viernes 8 de agosto, el club embajador confirmó la dura lesión de uno de sus refuerzos que llegó para esta temporada.

Millonarios confirmó fractura de refuerzo

Este jueves, mediante sus canales oficiales, Millonarios informó que Cristian Cañozales, hombre que había llegado como refuerzo para este semestre, sufrió una lesión que lo dejará por fuera al menos por tres semanas.

“Millonarios FC informa que, terminando el entrenamiento de este jueves, el jugador Cristian Cañozales sufrió fractura del tercer y cuarto metacarpiano de la mano derecha. El jugador ya inició su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según su evolución. ¡A Cristian le deseamos pronta recuperación!”, informó el club.

Radamel Falcao García podría volver a España: se reveló cuál es el club que está negociando por él
RELACIONADO

Radamel Falcao García podría volver a España: se reveló cuál es el club que está negociando por él

De esta manera, Cañozales se perderá duelos cruciales como el clásico anticipado ante Santa Fe, la visita ante Tolima y el choque con Junior en Bogotá.

Millonarios se juega sus cartas ante Cali

Este viernes desde las 7:30 de la noche, Millonarios buscará sumar su primera victoria ante el Deportivo Cali, rival que tampoco ha iniciado de la mejor manera de la mano de Alberto Gamero.

Los azucareros marchan en la casilla 14 del campeonato con solo cinco puntos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Colombianos en el exterior

¿Premio Puskas o autogolazo? La jugada de Willer Ditta que le da la vuelta al mundo

Radamel Falcao García

Radamel Falcao García podría volver a España: se reveló cuál es el club que está negociando por él

Fútbol

Luis Díaz se roba todos los elogios en Alemania: "es el más avanzado"

Otras Noticias

Álvaro Uribe

Tribunal de Bogotá aceptó impedimento del magistrado Riaño para definir tutela de Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá se pronunció sobre uno de los magistrados que debía definir la tutela interpuesta por la defensa del expresidente.

Artistas

Reconocido actor fue asesinado intentando frenar una pelea: estaba paseando a su perro

El actor perdió la vida tras intervenir en una disputa callejera. Su acto de valentía evitó un desenlace aún más trágico.

Tecnología

Filtran fecha del lanzamiento del IPhone 17: esto valdría el dispositivo Apple en Colombia

Dian

DIAN hace anuncio para millones de colombianos que deben declarar renta en agosto

Superintendencia de Salud

Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención