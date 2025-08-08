Radamel Falcao García podría volver a España: se reveló cuál es el club que está negociando por él

Radamel Falcao García tomó la decisión de no renovar su contrato con Millonarios tras la finalización de la Liga BetPlay I 2025.

Según ha explicado el delantero histórico de la Selección Colombia, su decisión fue familiar y no por cuestiones económicas. Además, también ha dejado claro que su intención es seguir jugando.

En medio de esa coyuntura, en las últimas horas se ha conocido que hay un club de España que se encuentra muy interesado en contar con Radamel Falcao García y que ya habrían comenzado a adelantar las negociaciones.

¿De cuál equipo se trata? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Radamel Falcao García tiene opciones de jugar en el Real Murcia, en España

En las horas de la mañana del 7 de agosto, el periodista argentino Adrián Magnoli reveló que el Real Murcia, que se encuentra jugando en la Primera Federación de España, que es la tercera categoría en el fútbol de ese país, quiere contar sí o sí con Radamel Falcao García como su nuevo delantero.

"El Real Murcia negocia con Falcao para incorporarlo a la plantilla. La pasada temporada estuvo a punto de ascender a Segunda División. El 'Tigre' quiere seguir rugiendo", indició el periodista en su cuenta de X.

En estos últimos días, Radamel Falcao García ha estado presente en Europa y no solo fue homenajeado y aplaudido masivamente en un amistoso que jugaron Porto y Atlético de Madrid, sino que también visitó las instalaciones del Mónaco y fue exaltado como una estrella histórica.

Estos fueron los números de Radamel Falcao García en su última temporada

Radamel Falcao García, que cumplió su sueño de jugar en Millonarios, estuvo presente con el equipo 'albiazul' en 13 partidos de la temporada 24/25.

En ese lapso de tiempo, el delantero disputó 739 minutos, anotó seis goles (todos por Liga) y no registró asistencias.