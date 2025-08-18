David González ya tendría ultimátum en Millonarios: se revelaron novedades de último momento

Millonarios se encuentra en una crisis deportiva que no afrontaba desde hace mucho tiempo. El equipo dirigido por David González ha jugado cinco partidos en la Liga BetPlay II 2025 y tan solo ha sumado un punto.

Además, en sus últimos dos partidos (vs. Deportivo Cali y Deportes Tolima) le han marcado tres goles y, en estos momentos, se encuentra último en la tabla de posiciones.

En medio de esa coyuntura, en la rueda de prensa que se llevó a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, David González manifestó que no piensa ni pensará renunciar porque está convencido de que él, junto a su plantel, pueden revertir la situación.

Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que, al parecer, David González ya tendría un ultimátum en la institución 'albiazul' y que, incluso, ya se han barajado otros nombres para la dirección técnica.

David González saldría de Millonarios si no le gana a Unión Magdalena el próximo miércoles

De acuerdo con lo que reveló el periodista Guillermo Arango, en el programa de La Jugada RCN de este 18 de agosto de 2025, David González sería despedido de Millonarios si pierde o empata con Unión Magdalena, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el miércoles 20 de agosto.

"Es un arma de doble filo porque aquí el problema es que ni siquiera el empate lo puede salvar. Si empata, yo dudo que David vaya a continuar en Millonarios", comenzó detallando el periodista Guillermo Arango.

"Se están trabajando nombres y se intensificó la búsqueda porque ellos (los directivos) no quieren que esto los coja con los 'pantalones abajo'. El plan A sería un técnico colombiano y el B un técnico extranjero. Se están mirando alternativas, pero el extranjero tendría que conocer el medio", agregó el periodista.

Las declaraciones del periodista se pueden escuchar desde el 1:06:21 del siguiente video:

¿Cuáles son los próximos partidos de Millonarios después de enfrentar a Unión Magdalena por la Liga BetPlay II 2025?

A las 7:30 de la noche del miércoles 20 de agosto, Millonarios jugará vs. Unión Magdalena, en condición de local, por un partido que está aplazado desde la fecha 1.

Después, el sábado 23 de agosto, a las 8:30 de la noche, tendrá que medirse ante el Junior de Barranquilla, también en el Nemesio Camacho El Campín y, posteriormente, el viernes 29 de agosto, a las 8:10 de la noche, jugará en condición de visitante vs. Águilas Doradas.