Millonarios debuta en la Liga BetPlay con una sorpresiva convocatoria

Este miércoles 23 de julio, Millonarios dará el puntapié inicial a su participación en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2025, luego de haber visto aplazadas sus dos primeras jornadas por trabajos en el estadio El Campín. El debut será como visitante frente a La Equidad, en el estadio Metropolitano de Techo, en un duelo que marcará el comienzo de una nueva etapa para los dirigidos por David González.

El cuadro ‘Embajador’ carga con la frustración de un semestre anterior en el que estuvo a un solo gol de alcanzar la gran final del fútbol colombiano. Esa herida aún no cicatriza entre la hinchada, que exige respuestas inmediatas y un nivel acorde a las expectativas.

Por ello, el estreno liguero no será uno más: se jugará bajo presión y con la necesidad urgente de sumar desde el primer minuto para evitar complicaciones tempranas.

La ausencia de De Amores y los primeros cuestionamientos a la gestión

La convocatoria para este primer compromiso dejó una sorpresa que no pasó desapercibida entre los aficionados. Guillermo De Amores, arquero contratado para cubrir la salida de Álvaro Montero, no aparece entre los elegidos por González para enfrentar a La Equidad. Aunque el cuerpo técnico no ha emitido una versión oficial, ya circulan versiones sobre una posible molestia física que habría frenado su participación.

En su lugar, el arco estaría custodiado por Diego Novoa. Esta situación genera interrogantes sobre la planificación y pone desde ya bajo la lupa las decisiones del entrenador.

El partido está programado para las 8:20 p.m. (hora colombiana), y será una buena oportunidad para que Millonarios empiece a sanar viejas heridas con buen fútbol, carácter y resultados que devuelvan la ilusión a una hinchada que, a pesar de todo, sigue soñando.