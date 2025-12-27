CANAL RCN
Deportes

Millonarios hizo oficial su cuarto refuerzo para la temporada 2026

El cuadro 'Embajador' sigue armando una nómina pensando volver al trono del fútbol colombiano y llegar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Julián Angulo Sevillano Millonarios
FOTO: Millonarios FC

Noticias RCN

diciembre 27 de 2025
04:41 p. m.
En Millonarios tienen claros los objetivos para la próxima temporada: volver a ser campeones del fútbol colombiano y avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de que el sorteo de la Conmebol los ubicara en la fase previa frente a Atlético Nacional.

Para esto, el equipo busca armar una nómina sólida y ya confirmaron sus primeros refuerzos para la próxima temporada para ponerlos al servicio del técnico Hernán Torres. Este 27 de diciembre, el club oficializó la cuarta contratación que llegó en este periodo de pases.

¿Quién es el cuarto refuerzo de Millonarios?

A través de sus medios oficiales, el club confirmó que el extremo Luis Angulo Sevillano es nuevo futbolista del cuadro 'Embajador', quien llega procedente de Llaneros tras llegar a un acuerdo con el DIM, club dueño de sus derechos deportivos.

Millonarios FC informa que, luego de completar su proceso de exámenes y documentación, Julián Angulo se convirtió en nuevo jugador del equipo. El extremo llega en condición de préstamo por un año con opción de compra.

Angulo se suma a Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia.

¿Quién es Julián Angulo Sevillano?

Angulo Sevillano es un futbolista de 23 años nacido en el municipio de Magüí Payán, quien comenzó su carrera como profesional en Real Santander por allá en 2023, pasando por Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo hasta llegar al DIM.

En el cuadro antioqueño no logró consolidarse y salió cedido a Llaneros FC durante este 2025, club en el que logró destacarse por lo que iban a hacer uso de la opción de compra disponible, pero antes de sellar el negocio, apareció Millonarios y convenció al futbolista.

