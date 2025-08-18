"Debemos sentir vergüenza": fuerte descargo de referente de Millonarios en medio de la crisis

Millonarios se encuentra último en la Liga BetPlay II 2025 y de 15 puntos posibles tan solo ha sumado uno.

En su más reciente salida, que fue en Ibagué, vs. Deportes Tolima, perdió 3-1, agudizó su crisis y se comenzó a hablar del futuro de David González, el director técnico del 'albiazul'.

Tras esa coyuntura, antes de subirse al bus para abandonar el estadio Manuel Murillo Toro, uno de los referentes de Millonarios habló con los medios de comunicación y realizó una dura reflexión acerca del presente que están viviendo.

Durante su análisis, indicó que todos los que hacen parte de Millonarios deben sentirse culpables de lo que está pasando y explicó que se necesita, según él, para superar el mal momento.

Esta fue la fuerte crítica de un referente de Millonarios en medio de la crisis

Juan Pablo Vargas, el defensa central de experiencia de Millonarios, manifestó que el director técnico no debe ser el único cuestionado, sino que los jugadores también tienen mucha responsabilidad de la crisis.

Además, aseguró que, desde su punto de vista, sería un error despedir a David González y que esa decisión no ayudaría a superar el bache.

"Yo sé el escudo que represento, sé lo que pesa, llevo muchos años acá y esto es de querer más que cualquier otra cosa. Esto es de que nos duela lo que nos está pasando y de que podamos sentir vergüenza, solo de esa forma podemos salir de esta situación", comenzó afirmando Juan Pablo Vargas, el referente de Millonarios.

"El técnico nos da las órdenes, las indicaciones, hay un plan de semana y si nosotros en la cancha no somos capaces de ejecutarlos, acá no es de echarle la culpa a él. ¿Sabe qué pasa? Muchas veces en los clubes lo más fácil es sacar al técnico porque es más fácil tomar decisiones con uno que con 35, pero estamos equivocados si pensamos que nos vamos a salvar por sacar al técnico porque el agua nos hunde a todos y no es de lavarnos las manos", agregó.

Adicionalmente, Juan Pablo Vargas aseguró que la única manera de recuperarse es sentir orgullo profesional por lo que está pasando y por la institución que se encuentran representando.

Así ha sido el inicio de Millonarios en la Liga BetPlay II 2025

Millonarios, que tiene dos partidos aplazados en la Liga BetPlay II 2025, aún no sabe lo que es ganar en el presente torneo. Sus resultados han sido los siguientes:

RELACIONADO Así está la tabla de posiciones tras la nueva derrota de Millonarios en la Liga BetPlay