Así está la tabla de posiciones tras la nueva derrota de Millonarios en la Liga BetPlay

Millonarios se hunde en lo más bajo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y Junior lidera el campeonato.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
08:05 a. m.
La Liga BetPlay 2025-II sigue avanzando y fecha tras fecha se van evidenciando los equipos que se encaminan para la clasificación a los cuadrangulares de fin de año.

Junior de Barranquilla lidera la tabla de posiciones con 14 unidades sumadas en seis partidos disputados. Seguidos aparece Deportes Tolima con 13 y Atlético Nacional con 12 puntos.

Millonarios, último de la tabla sin ningún triunfo

Las realidades más alarmantes son las de dos grandes del fútbol colombiano como lo son Millonarios y América de Cali.

El cuadro ‘embajador’ suma apenas un punto en cinco partidos disputados y su situación parece insostenible. América no está tan lejos y es que también tiene tan solo cuatro unidades en la misma cantidad de encuentros.

Así está la tabla de posiciones del presente campeonato

  1. Junior – 14 puntos
  2. Tolima – 13 puntos
  3. Atlético Nacional – 12 puntos
  4. Llaneros – 11 puntos
  5. Fortaleza – 11 puntos
  6. Pereira – 11 puntos
  7. Medellín – 10 puntos
  8. Envigado – 9 puntos
  9. Santa Fe – 9 puntos
  10. La Equidad – 9 puntos
  11. Deportivo Cali – 9 puntos
  12. Bucaramanga – 7 puntos
  13. Águilas Doradas – 7 puntos
  14. Boyacá Chicó – 6 puntos
  15. Alianza – 6 puntos
  16. Pasto – 5 puntos
  17. Unión Magdalena – 5 puntos
  18. América de Cali – 4 puntos
  19. Once Caldas – 3 puntos
  20. Millonarios – 1 punto
