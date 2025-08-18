Así está la tabla de posiciones tras la nueva derrota de Millonarios en la Liga BetPlay

La Liga BetPlay 2025-II sigue avanzando y fecha tras fecha se van evidenciando los equipos que se encaminan para la clasificación a los cuadrangulares de fin de año.

Junior de Barranquilla lidera la tabla de posiciones con 14 unidades sumadas en seis partidos disputados. Seguidos aparece Deportes Tolima con 13 y Atlético Nacional con 12 puntos.

Millonarios, último de la tabla sin ningún triunfo

Las realidades más alarmantes son las de dos grandes del fútbol colombiano como lo son Millonarios y América de Cali.

El cuadro ‘embajador’ suma apenas un punto en cinco partidos disputados y su situación parece insostenible. América no está tan lejos y es que también tiene tan solo cuatro unidades en la misma cantidad de encuentros.

Así está la tabla de posiciones del presente campeonato