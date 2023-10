Millonarios jugará el clásico contra Santa Fe sin '10': 'bajas' sensibles para Alberto Gamero

Millonarios dejó que se le escaparan dos puntos el miércoles pasado, en el partido contra Unión Magdalena. Los dirigidos por Alberto Gamero ganaban con autoridad el compromiso gracias a un gol del canterano Samuel David Asprilla; sin embargo, al 86', Fabián Cantillo aprovechó un error de Juan Pablo Vargas y Daniel Giraldo para darle un respiro al 'ciclón bananero', que está luchando por no descender.

Con esa unidad, los 'embajadores' se estancaron en la sexta posición y están a cuatro enteros de llegar al número 'mágico': 30. Millonarios tiene cuatro partidos pendientes en el 'todos contra todos' de la Liga Colombiana 2023-II: Independiente Santa Fe (V), Boyacá Chicó (L), América de Cali (V) y La Equidad (V).

Gamero y su cuerpo técnico tienen la intención de clasificarse a los cuadrangulares cuanto antes, para dedicarle los esfuerzos necesarios a la Copa Colombia. Recordemos que los 'azules' disputarán una de las semifinales contra el Cúcuta Deportivo, que viene de dejar en el camino a Junior de Barranquilla e Independiente Medellín.

Para lograrlo, el primer objetivo es ganar el clásico de este sábado 21 de octubre (4:00 p. m.). Millonarios perdió un invicto de 28 partidos oficiando como local en El Campín la última vez que se enfrentó contra los 'leones', por lo cual está empecinado en tomarse revancha de esa derrota por 2-4, en la cual David Mackalister Silva y Daniel Giraldo fueron expulsados.

Las 'bajas' de Millonarios para enfrentar a Santa Fe

'Tito' no podrá contar con sus número '10', Daniel Cataño y Daniel Ruiz. El exjugador de Deportes Tolima sufrió una lesión y el prometedor volante, quien regresó a Millonarios luego de una corta etapa en Santos, está representando a Colombia en los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

¿Qué dijo Alberto Gamero de las ausencias, antes del clásico?

“Vamos a mirar. Lo de 'Macka' no es lesión, es una virosis, veremos si se alcanza a recuperar. Cataño todavía no alcanza. Miraremos las posibilidades. Este equipo se acostumbró al 4-2-3-1, no tenemos tanta claridad cuando no está el ‘10′. Hay que mirar las alternativas y cómo están los jugadores que vienen de lesiones”, señaló el entrenador samario, luego del empate contra Unión Magdalena.