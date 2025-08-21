Leonardo Castro, en medio de la crisis de Millonarios, se peleó cara a cara con un hincha en el estadio

Millonarios perdió en la noche del 20 de agosto, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, vs. Unión Magdalena, a pesar de que el rival tuvo un jugador menos desde el minuto 45+3.

Beckham Castro abrió el marcador al minuto 7 y todo parecía indicar que Millonarios iba a sumar su primera victoria en la Liga BetPlay II 2025. Sin embargo, con un doblete de Jannenson Sarmiento (19' y 50'), Unión Magdalena remontó, agudizó la crisis del 'embajador' y desencadenó el despido de David González.

Tras el segundo gol del Unión Magdalena, los Comandos Azules, la barra de Millonarios que se ubica en la tribuna norte, comenzó a protestar lanzando zapatos hacia la grama. Además, algunas personas tuvieron intentos de ingresar al terreno de juego y, por lo tanto, el partido estuvo suspendido durante unos minutos.

En medio de ese clima hostil, Leonardo Castro, que se encontraba en uno de los palcos del Nemesio Camacho El Campín, abrió la ventana de esa zona del estadio y discutió cara a cara con uno de los hinchas.

En video: Leonardo Castro, el delantero de Millonarios, discutió cara a cara con un hincha en el estadio El Campín

Cuando el partido estuvo en el punto máximo de tensión, los hinchas de Millonarios que estaban en occidental también comenzaron a protestar y Leonardo Castro abrió la ventana del palco y discutió con uno de ellos.

En el video que está circulando en redes sociales se puede apreciar que uno de los hinchas lo señaló en repetidas ocasiones y que él decidió responder.

Fue así como las personas que estaban acompañando al delantero en el palco comenzaron a separarlo y a pedirle que cerrara la ventana. Y, mientras tanto, durante ese momento, la canción cantada por los hinchas fue "la camiseta de Millos con huevos se ha de llevar".

La grabación de la discusión entre Leonardo Castro y el hincha fue la siguiente:

¿Quiénes son los candidatos para dirigir a Millonarios tras el despido de David González?

Apenas se acabó el partido vs. Unión Magdalena, la junta directiva de Millonarios le informó a David González que no seguiría en el cargo y el estratega lo confirmó en la rueda de prensa.

Es así como, según el periodista Cesar Augusto Londoño, las primeras opciones que se están adelantando para reemplazarlo son Flavio Robatto, Jorge Almirón y Hernán Torres.