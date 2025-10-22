Macálister Silva, sin filtros sobre Neyser Villarreal: el capitán rompe el silencio en Millonarios

Millonarios vive uno de los momentos más grises del semestre y su capitán, David Macálister Silva, no se escondió tras el empate 1-1 frente a Atlético Bucaramanga, resultado que dejó al equipo prácticamente eliminado de la Liga BetPlay II-2025.

RELACIONADO Millonarios tomó drástica medida con Neyser Villarreal por nuevo acto de indisciplina

El gol de los azules fue obra de Beckham Castro al minuto 73, mientras que Fabián Sambueza igualó para el local en el 86’.

Con este resultado, el conjunto ‘embajador’ quedó en la casilla 15 con apenas 18 puntos, aferrado a un milagro para soñar con la clasificación.

Macálister Silva habló sobre los canteranos en Millonarios

Durante la rueda de prensa, Macálister no solo analizó el rendimiento del equipo, sino que también habló con franqueza sobre su rol como líder y referente en el camerino, especialmente frente a los jugadores más jóvenes, como Neyser Villarreal.

RELACIONADO Neyser Villarreal llegó a Bogotá y ya le hizo el primer desplante a Millonarios

“Es un tema bien difícil. Más que consentir a los canteranos, es tratar de guiarlos, porque, como les digo a ellos, soy el primero en criticarlos cuando hacen algo malo y el primero en aplaudirlos cuando hacen algo bueno. No suelo dejar pasar por alto cuando hacen las cosas mal; el hecho de que no lo haga públicamente, no quiere decir que no lo haga”, afirmó el capitán, quien volvió recientemente a las canchas tras una lesión.

El caso Neyser Villarreal en el azul

Uno de los temas que más ruido ha generado en los últimos días es la ausencia de Neyser Villarreal, promesa del fútbol azul y figura de la Selección Colombia Sub-20, quien no se ha presentado al club pese a tener contrato vigente.

RELACIONADO Millonarios analiza la salida de Hernán Torres y rimbombante nombre llegaría al banquillo

Sobre esto, Macálister fue directo: “Con Neyser es un tema complicado. Creo que su estadía en Millonarios ha sido difícil; lastimosamente no pudimos disfrutar de todo lo que Neyser nos pudo dar. Ya prácticamente está con su cabeza en otro lado, y nosotros tenemos que tener la cabeza clara en lo que estamos, que es aferrarnos a la posibilidad de clasificar”.

Todao indica que Neyser jugará en Gremio de Brasil en 2026, luego de terminar el contrato de Millonarios, equipo con el que juega hace meses tras ponerse la camiseta de América de Cali en video de redes sociales.