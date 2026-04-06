Eduardo Méndez reveló por qué Santa Fe fichó a “Shirra” Mosquera tras su paso por Millonarios

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, reveló las razones detrás de la llegada de Edwin “Shirra” Mosquera, un fichaje que generó debate tras su discreto rendimiento con Millonarios.

RELACIONADO El pedido explícito de Eduardo Méndez para la hinchada de Santa Fe en Libertadores

La llegada de Edwin “Shirra” Mosquera a Santa Fe ha despertado diversas reacciones en el fútbol colombiano. El extremo pasó recientemente del conjunto azul al equipo cardenal en una operación que, según sus directivos, respondió a una apuesta deportiva y financiera.

¿Por qué Santa Fe decidió fichar a “Shirra” Mosquera?

En entrevista con Win Sports, Eduardo Méndez fue claro al explicar los motivos de la contratación: “Shirra es una apuesta y nos dieron facilidades de pago, por eso llegó”.

Esta declaración dejó ver que el fichaje no solo respondió a rendimientos deportivos, sino también a condiciones económicas favorables que facilitaron la negociación con el club dueño de sus derechos.

Mosquera, de 24 años, fue adquirido por Santa Fe tras un acuerdo con el Atlanta United y firmó un contrato por cuatro años, lo que refleja la intención del club de proyectarlo a mediano plazo.

Aunque su paso por Millonarios no cumplió las expectativas, el jugador sigue siendo una apuesta para Independiente Santa Fe. Durante su estadía en el equipo embajador, disputó 17 partidos sin registrar goles ni asistencias, lo que derivó en críticas por parte de la hinchada.

Sin embargo, en Santa Fe ven en él una oportunidad de crecimiento. La directiva considera que, bajo un nuevo entorno y con mayor continuidad, el extremo puede recuperar su nivel y convertirse en una pieza importante para el equipo.

Además, las “facilidades de pago” mencionadas por Méndez fueron determinantes.

Por otra parte, la salida de Mosquera de Millonarios se dio tras la rescisión de su contrato, pese a que inicialmente había llegado en calidad de préstamo hasta 2026. Este movimiento permitió que Santa Fe avanzara en la negociación y asegurara al jugador.

¿Qué se espera de 'Shirra' Mosquera en Santa Fe de cara a la Libertadores 2026?

El reto para Mosquera no es menor. Independiente Santa Fe se prepara para disputar la Copa Libertadores 2026, un escenario que exige rendimiento inmediato y consistencia. En ese contexto, el extremo tendrá la oportunidad de reivindicarse y demostrar que puede competir al más alto nivel.

Aunque su presente en el club cardenal aún no ha sido destacado, el cuerpo técnico y la directiva confían en que el jugador pueda adaptarse y aportar en el frente de ataque.