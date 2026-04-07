¡Se metió Águilas Doradas a los ocho! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Águilas Doradas logró una victoria clave 2-1 frente a Atlético Bucaramanga en el partido pendiente de la fecha 7, resultado que no solo le permitió meterse en el grupo de los ocho, sino que también sacudió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 dejando la clasificación más apretada que nunca.

El campeonato colombiano entró en una fase decisiva y cada punto comienza a pesar más. En este contexto, el triunfo de Águilas Doradas ante Bucaramanga se convierte en uno de los resultados más relevantes de la jornada, no solo por el marcador, sino por sus implicaciones en la lucha por la clasificación.

Con esta victoria, el equipo antioqueño alcanzó los 22 puntos y ascendió hasta la octava posición, justo en el límite de los equipos que avanzan a la siguiente fase del torneo. Este movimiento desplaza a varios rivales directos y reconfigura la pelea en la mitad de la tabla.

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Por su parte, Bucaramanga sufrió un golpe importante en sus aspiraciones. Con 19 unidades, cayó al puesto 12, quedando momentáneamente fuera de la zona de clasificación y obligado a sumar en las próximas fechas para mantenerse en la pelea.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Águilas Doradas?

El resultado impactó directamente la zona media de la clasificación. Así quedó el panorama tras el partido:

Atlético Nacional – 34 puntos Pasto – 28 puntos Tolima – 27 puntos Once Caldas – 25 puntos Junior – 25 puntos América – 24 puntos Cali – 22 puntos Águilas Doradas – 22 puntos Inter Bogotá – 22 puntos Millonarios – 21 puntos Llaneros – 20 puntos Bucaramanga – 19 puntos

La diferencia entre el séptimo y el décimo lugar es mínima, apenas un punto, lo que confirma lo ajustada que está la competencia. En términos prácticos, cualquier resultado en las próximas jornadas podría cambiar completamente la tabla.

¿Qué significa este resultado para la lucha por los ocho?

El triunfo de Águilas Doradas no solo suma tres puntos, sino que también envía un mensaje claro: la pelea por clasificar está abierta. Con varios equipos concentrados en pocos puntos, la regularidad será determinante en las fechas restantes.

Además, este tipo de resultados directos entre rivales cercanos en la tabla tiene un doble efecto: quien gana avanza y quien pierde cede terreno. En este caso, Águilas se fortalece mientras Bucaramanga ve comprometido su margen de error.

De acuerdo con tendencias históricas en torneos cortos del fútbol colombiano, la barrera de clasificación suele ubicarse entre los 28 y 30 puntos. Esto significa que equipos como Águilas Doradas, Cali, Inter Bogotá y Millonarios deberán mantener un rendimiento constante para asegurar su lugar.

Asimismo, el calendario y los enfrentamientos directos jugarán un papel clave. En una tabla tan apretada, incluso la diferencia de gol puede convertirse en un factor decisivo.