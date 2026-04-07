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¿La realidad superó la ficción?: la icónica portada que reunió a Meryl Streep y Anna Wintour

Tras el furor por el estreno de la segunda parte de ‘El diablo viste a la moda 2’, ambas celebridades ya son tendencia al aparecer juntas en la icónica revista de lujo.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 07 de 2026
08:41 p. m.
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El mundo del entretenimiento se encuentra consternado ante el próximo lanzamiento de la segunda parte de la película ‘El diablo viste a la moda’. Esta traerá de regreso a sus protagonistas originales y ofrecerá una prometedora trama que mezclará elementos de la sociedad actual con el exigente mundo de la alta costura y la moda.

Por esto, más allá de las especulaciones de apariciones estelares por parte de grandes referentes de la moda en el mundo real, una unión entre la figura más relevante de la moda actual y la villana más famosa y exclusiva de Hollywood ha generado impacto al protagonizar una de las portadas más icónicas de la industria.

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Meryl Streep y Anna Wintour juntas

Considerada como una de las colaboraciones más icónicas de la industria del entretenimiento, Meryl Streep se ha tomado en serio su personaje de Miranda Priestly al convertirse en todo un referente de moda, elegancia, glamour y buen gusto, pues ha protagonizado impactantes escenarios junto a referentes exclusivos como Anna Wintour.

Ahora, ambas celebridades son la portada de la nueva edición de la revista Vogue en donde se unieron para compartir la industria a vísperas del estreno oficial de la segunda parte de la icónica historia que, por primera vez, mostró la verdadera magnitud detrás del negocio de la moda y la fuerza económica que inyecta a nivel mundial.

Tras retomar el mismo personaje después de 20 años, la famosa actriz reveló que encontró en Anna la inspiración para volver a encarnar a la icónica Miranda que, más allá de ser un personaje ficticio, ha sido una representación de la exigencia y profesionalismo de figuras reales como la de Wintour.

“En cuanto a Miranda y al retomar ese personaje 20 años después, pensé honestamente en Anna e intenté imaginar cómo sería asumir su responsabilidad y ser tan curiosa y estar tan interesada en el mundo como ella. Creo que esa es la clave para estar vivo: siempre abrir nuevos caminos”, explicó.

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Detrás de cámaras del encuentro

Pese a que ambas mujeres se han encargado de proyectar una imagen impecable y casi que intocable ante la crítica mundial, en Vogue lograron mostrar su lado más amable y entusiasta al enfrentarse a una complicada escena dentro de un elevador donde las risas y el humor no hicieron falta.

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