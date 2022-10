Increíble: Millonarios perdió con Pereira y pone en riesgo su clasificación

La desinflada de Millonarios no es una mera opinión de la prensa. Perdió este miércoles 0-1 contra Deportivo Pereira y completa apenas una victoria en los últimos ocho partidos por Liga BetPlay. Lo que antes parecía una clasificación asegurada a cuadrangulares, hoy está más en duda que nunca aunque esté a tan solo dos puntos de lograrla.

El cuadro 'matecaña' llegaba al encuentro fuera del grupo de los ocho, mientras que el 'embajador' necesitaba de una victoria nada más para asegurar por fin su lugar en la siguiente instancia, pero el visitante se plantó mejor en cancha e hizo ver mal a un equipo que está muy lejos de aquella versión de vislumbró al fútbol colombiano en la primera mitad del semestre.

Desde el primer minuto de partido, Millonarios no parecía ser el local y con la necesidad de ganar. El de la iniciativa para atacar era Pereira y en tanto, el 'embajador' se replegaba y avanzaba a campo contrario con una lentitud que hace tiempo no se le veía. Irreconocible.

Millonarios y otro partido para la vergüenza

Los jugadores importantes no aparecieron, mejor dicho, desde hace rato no aparecen. Un hecho diciente fue que Alberto Gamero decidió sacar del encuentro a Macalister Silva antes de terminar la primera parte y a pesar de que el capitán manifestó que estaba en buena condición física.

Daniel Ruíz, el que hasta hace unas fechas era el mejor jugador del FPC, tuvo otra noche para el olvido y no sacó ningún destello de su magia para siquiera amagar con el empate azul. Todo mal.

Y si en ataque no Millonarios no gravitaba, lo hecho en defensa fue bastante discreto. Los zagueros defendieron muy mal una jugada que no representaba mayor peligro y de ahí nació el gol de la victoria 'matecaña' al minuto 36.

Harlem Castillo sacó en largo, Jimer Fory ganó en las alturas y con su cabeza le pasó el balón a Leonardo Castro. El delantero bajó el esférico y se asoció con Léider Berrío y con Jherson Mosquera, quien entró al área por el carril derecho y metió un pase al centro hacia Castro, que de primera desenfundó un derechazo al primer palo imposible de atajar por Álvaro Montero. Golazo.

Todo se podrá decir de Alberto Gamero menos que no le habló duro a los jugadores en el entretiempo, pues Millonarios salió con otra imagen para la segunda parte atacando por derecha, por izquierda y por el centro.

De hecho, en los primeros minutos Daniel Cataño tuvo una opción clara con un fuerte remate solo frente al arco, pero Castillo puso sus manos firmes y atajó muy bien el remate.

En adelante Millonarios controló el balón pero no volvió a crear remates al arco claros. Las conexiones no aparecieron y las figuras como Daniel Ruíz y Andrés Gómez brillaron más por su intrascendencia dentro del campo.

Al último minuto, el 'embajador' tuvo una chance para empatar con un cabezazo fuertísimo de Juan Pablo Vargas en un tiro de esquina, pero de nuevo Castillo apareció con un manotazo magistral para enviar el balón por fuera.

¿Peligra la clasificación para Millonarios?

Por diferencia de gol, Millonarios sigue segundo en la tabla con 29 puntos, pero le quedan tres fechas para asegurar su clasificación a cuadrangulares y como va la cosa, el panorama no luce nada alentador. En cambio, Pereira sumó 28 unidades y se trepó a la octava posición, con dos fechas por delante para abrochar un cupo en las finales.