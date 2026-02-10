CANAL RCN
Precio del dólar hoy en Colombia: así cerró este martes 10 de febrero de 2026

El dólar cerró en $3.659 este 10 de febrero de 2026 en Colombia. Conozca el precio, la variación del día y cómo se movió la divisa frente a la TRM.

¿Es buen momento para comprar dólares? / Foto: Unsplash

febrero 10 de 2026
El precio del dólar volvió a ser protagonista este martes 10 de febrero de 2026 en Colombia. Aunque la jornada arrancó con leves movimientos, la divisa terminó cerrando al alza en el mercado cambiario, en un día marcado por alta actividad y ajustes frente a semanas anteriores.

Al cierre, el dólar se ubicó en $3.659,85, lo que representó un incremento de $7,95 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy fue de $3.651,90, según datos del sistema financiero y reportes consolidados por el mercado regulado.

Durante la sesión, la moneda estadounidense tocó un mínimo de $3.641 y un máximo de $3.679, con un total de 1.573 transacciones que movieron cerca de US$1.010 millones.

Así se movió el dólar hoy en Colombia

Aunque el cierre mostró un ligero repunte, el balance diario indica que el dólar bajó 18,3 pesos, equivalente a un descenso del 0,5 % frente al día anterior. Este comportamiento refleja la volatilidad que ha venido mostrando la divisa en las últimas semanas, influenciada por factores externos y la entrada de dólares al mercado local.

Comparado con el mismo día de la semana pasada, el dólar presentó un aumento del 0,65 % (23,74 pesos).

Sin embargo, frente al mes anterior registró una caída del 1,75 % (65,19 pesos), mientras que desde el inicio del año acumula una disminución del 2,8 %, es decir, 105,18 pesos menos.

Uno de los datos que más llama la atención es la fuerte variación anual: frente al 10 de febrero de 2025, la TRM cayó un 11,23 %, lo que representa 461,8 pesos, una señal clara del ajuste que ha vivido el mercado cambiario colombiano.

¿Qué significa este cierre para el bolsillo de los colombianos?

Este comportamiento del dólar tiene efectos directos en importaciones, viajes, compras en el exterior y algunos productos de consumo. Para quienes reciben ingresos en dólares, el panorama es menos favorable; mientras que para los importadores y viajeros, la leve corrección ofrece un pequeño respiro.

Desde el mercado se sigue de cerca la evolución de la divisa, especialmente por el impacto que puede tener en la inflación y en las decisiones del Banco de la República sobre tasas de interés.

