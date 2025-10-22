¿Por qué Millonarios no realizó minuto de silencio por Miguel Russo? Hinchas expresaron su indignación

El nombre de Miguel Ángel Russo sigue retumbando con fuerza en los estadios del continente. Equipos como Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, entre otros, rindieron sentidos homenajes al técnico argentino tras su fallecimiento.

Sin embargo, en Bogotá, la situación fue distinta: Millonarios no le hizo minuto de silencio en El Campín a Miguel Ángel Russo, hecho que generó sorpresa y molestia entre los hinchas azules.

¿Qué pasó con el homenaje de Millonarios a Miguel Ángel Russo en El Campín?

El encuentro entre Millonarios y Bucaramanga era visto por muchos como la ocasión ideal para honrar al estratega que condujo al club al título en 2017 ante Independiente Santa Fe.

No obstante, el protocolo no incluyó minuto de silencio ni ceremonia oficial. La única manifestación de reconocimiento vino desde las gradas, donde la afición embajadora desplegó un enorme telón con la imagen de Russo, los trofeos conquistados y su frase inmortal: “Todo se cura con amor”.

Según versiones cercanas al club, Millonarios tenía conocimiento del homenaje que preparaban los hinchas, pero no gestionó la autorización formal ante la Dimayor. Este detalle impidió que los árbitros recibieran la instrucción oficial para realizar este homenaje.

Mientras tanto, otras instituciones en Argentina realizaron actos conmemorativos a la altura del legado del entrenador, lo que aumentó la inconformidad entre la hinchada capitalina.

Hinchas de Millonarios expresaron su inconformidad por la falta de homenaje a Russo

El silencio institucional contrastó con la devoción de la hinchada. Los Comandos Azules y las barras de oriental organizaron su propio tributo con banderas y cánticos en las tribunas.

No obstante, la ausencia de un gesto formal del club generó críticas hacia la directiva, que atraviesa un momento de tensión por los recientes resultados deportivos y el descontento generalizado de los aficionados.

Al cierre del encuentro, los seguidores reclamaron respeto por la memoria del técnico que devolvió la ilusión al club. Para ellos, que Millonarios no le hiciera minuto de silencio en El Campín a Miguel Ángel Russo fue una falta de gratitud hacia un hombre que marcó la historia azul con su liderazgo, humildad y amor por el fútbol.