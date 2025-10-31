CANAL RCN
"El nuevo técnico de Millonarios sería": se reveló una información que ha causado revuelo

¿Habrá cambio de timonel en Millonarios para el 2026? Esto es lo que se ha dicho en las últimas horas.

Foto: @millosfcoficial en Instagram.

octubre 31 de 2025
10:26 a. m.
Millonarios no ha tenido un buen semestre y, tras el empate vs. Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho El Campín, quedó prácticamente eliminado.

El equipo 'albiazul' todavía podría clasificar, pero solo si gana los seis puntos que le quedan vs. Envigado y Boyacá Chicó y ni Alianza, Águilas Doradas, Independiente Santa Fe, América de Cali o Llaneros superan los 28 puntos.

En medio de esa realidad, la hinchada se encuentra disgustada y no solo ha comenzado a hablar de salidas, sino que también del proyecto 2026.

Y, en medio de esa coyuntura, surgió una información que se hizo viral y ha causado revuelo. ¿Cuál fue?

¿Millonarios tendría un nuevo director técnico para la Liga BetPlay 2026? Se comunicó esta versión

María Chavarro, que es conocida como 'la negra' y es productora y periodista en ESPN, reveló que, presuntamente, Rafael Dudamel podría estar cerca de dirigir a Millonarios en 2026.

"Me acaban de contar, falta confirmación, que el nuevo técnico de Millonarios sería Rafael Edgar Dudamel. El empresario habría estado en las oficinas y creen que está acordado y listo. Además, como refuerzo negociarían a Carlos Darwin Quintero y un defensa central", escribió María Chavarro en X.

Sin embargo, otros periodistas como Alexis Rodríguez, de Win Sports, y Gabriel Meluk, de El Tiempo, han detallado que no cuentan con la misma información y que, por ahora, Hernán Torres seguiría para el 2026.

Rafael Dudamel se encuentra sin equipo en estos momentos

Dudamel, que ya fue campeón con Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga como director técnico, se encontraba siendo el timonel del Deportivo Pereira, pero renunció tras la falta de pagos al plantel profesional.

Además, el club aceptó su salida y lo hizo oficial a través de las redes sociales.

"El Deportivo F.C. S.A. informa a los medios de comunicación, a nuestra hinchada y al público en general que, a partir de la fecha (29 de octubre), el señor Rafael Edgar Dudamel Ochoa dejará de ser el director técnico del equipo profesional. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al profesor y a su cuerpo técnico por su entrega, dedicación y compromiso con el club durante su tiempo al mando", enfatizaron.

 

