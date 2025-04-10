CANAL RCN
Deportes

Habría giro radical en la dirección deportiva de Millonarios: esto se reveló

Tras los resultados adversos de este semestre, Millonarios realizaría un movimiento que no estaba en los planes. ¿Cuál sería?

Foto: @millosfcoficial en Instagram.

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
07:54 p. m.
Millonarios no ha tenido un buen segundo semestre. El club llegó a ser último en la Liga BetPlay II 2025 y acabó la relación contractual con el director técnico David González, que ahora está en América de Cali.

Además, cuando ya estaba Hernán Torres bajo la dirección técnica, quedó eliminado en la Copa BetPlay contra Envigado y, por ahora, se encuentra afuera de los puestos de clasificación tras ser dieciseisavo con 14 puntos.

En medio de esa coyuntura, los hinchas han pedido un cambio en la dirección deportiva y en las últimas horas se conoció que sí habría un movimiento.

¿De qué se trata? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este es el cambio inesperado que habría en la dirección deportiva de Millonarios

En la noche del 3 de octubre de 2025, Mariano Olsen, el periodista de Win Sports, reveló que Millonarios está pensando en incluir una nueva persona a la dirección deportiva.

"Edgar Moreno suena fuerte en Millonarios para incorporarse a la dirección deportiva. Es el actual director del fútbol base y el scouting, lleva ocho años en el club y ha captado a Óscar Cortes, Carlos Gómez, Nicolás Arévalo, Neyser Villarreal, entre otros futbolistas", escribió el periodista en X.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga BetPlay II 2025?

Millonarios, que todavía sueña con la clasificación a los cuadrangulares finales, enfrentará el próximo martes 7 de octubre de 2025 al América de Cali.

Ese partido será en el estadio Nemesio Camacho El Campín, corresponderá a la fecha 14 e iniciará a las 7:30 de la noche.

Después, los siguientes rivales de Millonarios en la Liga BetPlay serán:

  • Deportivo Pereira, de visitante. (15 de octubre, a las 6:20 de la tarde).
  • Atlético Bucaramanga, de local. (19 de octubre, a las 8:30 de la noche).
  • Independiente Santa Fe, de visitante. (25 de octubre, a las 6:20 de la tarde).
  • Once Caldas, de local. (29 de octubre, a las 8:20 de la noche).
  • Envigado, de visitante. (3 de noviembre, a las 4:10 de la tarde).
  • Boyacá Chicó, de visitante. (Fecha y hora por definir).

 

