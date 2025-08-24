CANAL RCN
Revelan video del momento exacto en el que los hinchas de Millonarios agredieron el bus de su propio equipo

Cuando el equipo estaba llegando a El Campín para jugar vs. Millonarios, un grupo de hinchas les tiraron huevos. Vea el video.

Foto: captura de pantalla del video.

agosto 24 de 2025
05:11 p. m.
Millonarios jugó el sábado 23 de agosto de 2025 vs. Junior, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y pudo reponerse y encontrar su primera victoria en la Liga BetPlay II 2025.

Los 'albiazules' golearon 3-0 al Junior de Barranquilla, que es el actual líder con 17 puntos. Los goles fueron de Sebastián del Castillo al minuto 20, Nicolás Arévalo al 33 y Danovis Banguero al 82.

De esa manera, tras la nueva derrota de Once Caldas, Millonarios pudo subir un puesto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 y ahora está de 18 con 4 puntos.

Antes del partido vs. Junior, justo en el momento en el que la delegación de Millonarios estaba llegando al 'coloso de la 57', un grupo de hinchas 'albiazules' esperaron al equipo sobre la carrera 30 y, en medio de la crisis, agredieron el bus. ¿Qué fue lo que pasó?

Video del momento exacto en el que los hinchas de Millonarios agredieron el bus de su equipo

Tras el incidente ocurrido, este 24 de agosto de 2025 salió a la luz el video que muestra el momento exacto en el que los hinchas de Millonarios arremetieron contra el bus del equipo.

Lo que se alcanza a evidenciar en la grabación es que un grupo de hinchas ingresaron al carril de Transmilenio cuando el bus de Millonarios estaba pasando en sentido norte-sur y tiraron varios huevos.

Fue así como un grupo de funcionarios del ESMAD tuvieron que intervenir para dispersar a los hinchas y recuperar la tranquilidad en el sector.

El video es el siguiente:

¿Cuándo debutará Hernán Torres en Millonarios?

Luego de la primera victoria en la Liga BetPlay II 2025, Hernán Torres ya está al frente de Millonarios y debutará el próximo martes 26 de agosto, por Copa BetPlay.

Su rival será el Real Cartagena, en condición de visitante, y la serie va 1-3 a favor de Millonarios.

 

