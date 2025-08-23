Millonarios goleó a Junior en El Campín sin David González: vea las anotaciones

Después de semanas de incertidumbre y un bajo rendimiento que lo tenían en el último lugar de la tabla, Millonarios dio un golpe de autoridad en el Estadio El Campín.

En un partido que prometía ser una prueba de fuego, Millonarios goleó a Junior de Barranquilla, al que derrotó 3-0, en una victoria que no solo le da sus primeros tres puntos del semestre, sino que también le devuelve el alma a una hinchada que protestó por los malos resultados en los juegos pasados.

El cambio de actitud del equipo fue evidente desde el primer minuto, dejando atrás la apatía y el desorden de los partidos anteriores.

Millonarios venció a Junior con autoridad sin David González

La victoria, la primera del equipo en la Liga, llega tras la salida del técnico David González y la designación de Hernán Torres, aunque en este partido el equipo estuvo bajo la dirección de Carlos Giraldo, quien fue expulsado a los 10 minutos.

A pesar de esto, el equipo 'embajador' mostró una cara totalmente distinta. Con orden y control del juego, los capitalinos dominaron a un Junior que, a pesar de ser líder, no encontró la forma de reaccionar.

Victoria de Millonarios con sello de goleada y un cambio de actitud

El primer gol llegó al minuto 20, con una gran jugada colectiva que culminó Sebastián del Castillo con una fuerte volea para el 1-0.

El impulso continuó y al minuto 33, Nicolás Arévalo amplió la diferencia tras una asistencia de Santiago Giordana. La hinchada, que había mostrado su descontento en el partido pasado, regresó al Campín y celebró cada anotación con euforia.

La goleada se selló en el minuto 84 con un remate de Danovis Banguero, que puso el 3-0 definitivo. Junior, por su parte, perdió su invicto, pero se mantiene en la primera posición de la tabla.

Millonarios goleó a Junior de Barranquilla, y con esta victoria llega a cuatro puntos, aspirando a escalar posiciones y salir del fondo de la tabla. El resultado no fue solo un triunfo deportivo, sino una inyección de moral que le permite al equipo soñar con una recuperación en este semestre.