Millonarios va por otro campeón de Junior: este jugador estaría muy cerca

Jesús Rivas podría convertirse en uno de los próximos refuerzos de Millonarios para la Liga BetPlay II-2026. Según informó el periodista Mariano Olsen, el mediocampista del Junior de Barranquilla está cerca de llegar al conjunto embajador, aunque por ahora no existe una confirmación oficial sobre el cierre de la negociación.

¿Qué se sabe del posible fichaje de Jesús Rivas por Millonarios?

Millonarios continúa moviéndose en el mercado de fichajes y uno de los nombres que ha tomado fuerza en las últimas horas es el de Jesús David Rivas, volante que fue pieza importante en el reciente bicampeonato conseguido por Junior de Barranquilla.

De acuerdo con el periodista Mariano Olsen, una fuente habitual del mercado de pases colombiano, el futbolista estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del equipo dirigido por Fabián Bustos.

Sin embargo, hasta el momento ninguna de las instituciones ha oficializado el acuerdo, por lo que la operación sigue en desarrollo.

¿Por qué Junior no quiere dejar salir a Jesús Rivas?

El interés por Rivas no es exclusivo de Millonarios. Atlético Nacional también busca quedarse con el mediocampista e, incluso, presentó una primera oferta cercana a 180.000 dólares por un préstamo, propuesta que fue rechazada por la dirigencia barranquillera.

La razón es clara: Junior considera al volante una pieza importante dentro del proyecto deportivo de Alfredo Arias y únicamente está dispuesto a negociar su salida mediante una venta definitiva.

Rivas tiene contrato vigente hasta junio de 2028, situación que fortalece la posición del club en cualquier negociación.

¿Quién es Jesús Rivas?

Nacido en Medellín el 6 de abril de 1997, Jesús David Rivas se desempeña como mediocampista y se caracteriza por su versatilidad, despliegue físico y una potente pegada de media distancia.

Durante las últimas temporadas se consolidó como uno de los hombres de confianza en Junior y tuvo un papel relevante en la obtención del bicampeonato del conjunto barranquillero, lo que despertó el interés de varios de los equipos más importantes del fútbol colombiano.

De manera extraoficial, se ha conocido que Junior solo estudiaría una transferencia cercana a 2 millones de dólares, cifra que refleja el valor deportivo que le otorga al jugador.

Por ahora, el posible traspaso continúa en etapa de negociación y no existe un anuncio oficial por parte de Millonarios ni de Junior. No obstante, la información entregada por Mariano Olsen indica que las conversaciones avanzan y que el mediocampista podría convertirse en uno de los fichajes más importantes del mercado para el cuadro embajador.

Si la operación se concreta, Millonarios sumaría a un futbolista que llega con ritmo competitivo, experiencia reciente como campeón y condiciones para reforzar una zona del campo que el cuerpo técnico considera prioritaria de cara al segundo semestre.