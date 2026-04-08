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Resultado Super Astro Sol hoy, 4 de agosto: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 4 de agosto de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Resultado Super Astro Sol hoy, 4 de agosto: número y signo ganador del sorteo
Foto: Super Astro Sol y diseñado con ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
01:51 p. m.
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El Super Astro Sol volvió a jugar este martes 4 de agosto de 2026, uno de los sorteos más consultados por los colombianos que esperan conocer si la suerte estuvo de su lado. Como es habitual, miles de apostadores en todo el país estuvieron atentos al resultado oficial para verificar el número y el signo zodiacal favorecidos en esta nueva edición.

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Si compró su boleto para el sorteo de hoy, a continuación podrá consultar el resultado oficial y verificar si obtuvo algún premio. Recuerde que los premios dependen del número acertado, el signo zodiacal y las condiciones establecidas por el operador del juego.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 4 de agosto: número ganador

El resultado del Super Astro Sol correspondiente a este martes 4 de agosto de 2026 fue el siguiente:

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  • Número ganador: XXXX
  • Signo ganador: XXXX

Si su apuesta coincide con el número y el signo sorteados, o cumple con alguna de las demás modalidades de premiación, podrá reclamar el premio siguiendo los procedimientos establecidos por el operador autorizado.

Es importante revisar cuidadosamente el tiquete y conservarlo en buen estado, ya que será indispensable para realizar cualquier reclamación en caso de resultar ganador.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Los premios del Super Astro Sol pueden reclamarse presentando el tiquete original y el documento de identidad en los puntos autorizados. El proceso y los requisitos pueden variar según el monto ganado.

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Para premios de menor valor, normalmente el pago puede realizarse en puntos de venta autorizados. En el caso de premios de mayor cuantía, el operador solicitará documentación adicional y verificará la autenticidad del billete antes de efectuar el desembolso.

Antes de reclamar el premio, es recomendable revisar las condiciones establecidas por el operador, verificar la vigencia del tiquete y confirmar el resultado a través de los canales oficiales.

Si no resultó favorecido en esta oportunidad, recuerde que el Super Astro Sol realiza sorteos de manera frecuente, por lo que tendrá nuevas oportunidades para participar y poner a prueba su suerte en las próximas jornadas.

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