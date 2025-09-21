CANAL RCN
Deportes

Millonarios sufrió hasta el último minuto con Fortaleza pero logró crucial victoria en liga: vea los goles

Los embajadores se impusieron este domingo y le arrebataron el invicto a su rival.

Foto: Prensa Millonarios

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
04:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Millonarios y Fortaleza dieron apertura a la jornada dominical con un duelo que tuvo cinco goles y que dejó a los embajadores como ganadores.

Con un 3-2, el equipo de Hernán Torres sumó una nueva victoria en liga y se acercó al grupo de los ocho mejores del campeonato. La gran figura del encuentro fue el delantero Beckham David Castro, quien anotó los tres goles.

Con esta victoria, Millonarios llegó a catorce unidades, quedando a tan solo tres puntos del octavo lugar, que hasta el momento es ocupado por Deportivo Cali.

Millonarios 3-2 Fortaleza: goles y resumen

El duelo entre ambos elencos capitalinos inició con el tempranero gol de Millonarios. Sobre los tres minutos de juego, Beckham David Castro anotó tras capitalizar una serie de rebotes que dejó la saga defensiva del rival.

Tras el gol, Fortaleza intentó buscar el empate de manera oportuna, sin embargo, el golero Diego Novoa se hizo figura bajo los tres palos y ahogó el grito de los 'Amix'.

No obstante, ya sobre el final del primer tiempo, la justicia llegó para Fortaleza. Sobre el minuto 45, Jhon Velásquez robó un esférico a Sergio Mosquera para luego sacar un remate cruzado que no pudo ser contenido por el golero de Millonarios.

Ya para la segunda mitad, los pupilos de Torres salieron con una actitud más avasallante y sobrepasaron a su rival. Recién a los 47 minutos, Beckham David Castro apareció nuevamente con una excelsa definición.

El elenco azul siguió de largo y a los 71 minutos, nuevamente Castro se hizo figura con un fuerte remate de media distancia que se incrustó en el palo de la mano izquierda.

Ya sobre los minutos finales, Fortaleza le puso un poco de picante al partido al marcar el gol del descuento desde la vía del punto penal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 2 del Clásico RCN 2025, hoy domingo 21 de septiembre: sígala en directo

Ciclismo

Remco Evenepoel, campeón mundial de contrarreloj: Pogacar quedó fuera del podio y Colombia, en el top 15

Ciclismo

Comenzó el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025: estos son los colombianos que competirán

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Fuerte temblor se sintió este domingo 21 de septiembre en Colombia: este fue el epicentro

El Servicio Geológico Colombiano reportó la emergencia este domingo en horas de la tarde en Antioquia.

Estados Unidos

Tiroteo durante boda en Estados Unidos: reportan un muerto y arrestaron al sospechoso

El hecho se presentó hace algunas horas en New Hampshire. Se conoció la identidad del principal sospechoso.

Enfermedades

Ni yogur ni kimchi: cuatro formas inéditas para mejorar la salud intestinal del cuerpo

Bancolombia

Límites diarios en transferencias bancarias 2025: Bancolombia, Davivienda, Nequi y más

Dayro Moreno

En pleno concierto de Silvestre Dangond, Tito el Bambino cantó la canción de Dayro Moreno