Millonarios sufrió hasta el último minuto con Fortaleza pero logró crucial victoria en liga: vea los goles

Millonarios y Fortaleza dieron apertura a la jornada dominical con un duelo que tuvo cinco goles y que dejó a los embajadores como ganadores.

Con un 3-2, el equipo de Hernán Torres sumó una nueva victoria en liga y se acercó al grupo de los ocho mejores del campeonato. La gran figura del encuentro fue el delantero Beckham David Castro, quien anotó los tres goles.

Con esta victoria, Millonarios llegó a catorce unidades, quedando a tan solo tres puntos del octavo lugar, que hasta el momento es ocupado por Deportivo Cali.

Millonarios 3-2 Fortaleza: goles y resumen

El duelo entre ambos elencos capitalinos inició con el tempranero gol de Millonarios. Sobre los tres minutos de juego, Beckham David Castro anotó tras capitalizar una serie de rebotes que dejó la saga defensiva del rival.

Tras el gol, Fortaleza intentó buscar el empate de manera oportuna, sin embargo, el golero Diego Novoa se hizo figura bajo los tres palos y ahogó el grito de los 'Amix'.

No obstante, ya sobre el final del primer tiempo, la justicia llegó para Fortaleza. Sobre el minuto 45, Jhon Velásquez robó un esférico a Sergio Mosquera para luego sacar un remate cruzado que no pudo ser contenido por el golero de Millonarios.

Ya para la segunda mitad, los pupilos de Torres salieron con una actitud más avasallante y sobrepasaron a su rival. Recién a los 47 minutos, Beckham David Castro apareció nuevamente con una excelsa definición.

El elenco azul siguió de largo y a los 71 minutos, nuevamente Castro se hizo figura con un fuerte remate de media distancia que se incrustó en el palo de la mano izquierda.

Ya sobre los minutos finales, Fortaleza le puso un poco de picante al partido al marcar el gol del descuento desde la vía del punto penal.