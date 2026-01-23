Luis Fernando Muriel aseguró querer jugar en otro grande del FPC después de Junior

Luis Fernando Muriel no deja de ser noticia desde su regreso al fútbol colombiano. Su llegada al Junior de Barranquilla generó una enorme expectativa, no solo por su recorrido internacional, sino también por el impacto que puede tener en un equipo que apuesta por la experiencia y la jerarquía para volver a ser protagonista. Aunque su proceso de adaptación apenas comienza, el delantero ya empezó a marcar agenda tanto dentro como fuera de la cancha.

El atacante de 34 años arribó procedente de la MLS y, hasta el momento, ha disputado dos encuentros con el conjunto ‘tiburón’, en los que sumó pocos minutos mientras se acondiciona plenamente al ritmo competitivo del FPC. Desde el cuerpo técnico han sido claros en que la prioridad es llevarlo con calma, cuidando su condición física para que pueda aportar su mejor versión en el transcurso del semestre.

Muriel, adaptación en Junior y declaraciones que generan ruido

Más allá de lo deportivo, Muriel llamó la atención por sus recientes declaraciones al programa Vbar de Caracol Radio. Consultado sobre la posibilidad de vestir otra camiseta del fútbol colombiano en el futuro, el delantero respondió con franqueza y dejó abierta una puerta que no pasó desapercibida para los aficionados.

“El tema de equipos… me gustaría que sea Junior por muchos años, marcar historia en este equipo. Como te dije, el fútbol es impredecible y no sabemos qué pueda pasar”, expresó el atacante, dejando claro que su intención principal es consolidarse en Barranquilla, pero sin descartar escenarios a largo plazo.

Sus palabras reflejan una postura madura, consciente de que el fútbol cambia rápidamente y de que las decisiones suelen estar marcadas por el presente deportivo y físico de cada jugador.

El sueño de volver al Deportivo Cali antes del retiro

Muriel también se refirió a un deseo personal que conecta directamente con sus raíces. El delantero confesó que le gustaría vestir la camiseta del Deportivo Cali antes de poner punto final a su carrera, el club donde dio sus primeros pasos como profesional y comenzó a forjar su camino en el fútbol.

“Está el Deportivo Cali, que me gustaría, antes de retirarme, poder vestir la camiseta. Como te dije, va a depender mucho de cómo esté físicamente, de cómo me sienta en estos años y lo que pueda hacer en estos años”, afirmó.

Además, el atacante se mostró optimista respecto a la duración de su carrera, tomando como referencia casos de futbolistas vigentes a una edad avanzada. “Yo me veo con 38 o 39 años; ahorita estuvo sentado acá Hugo Rodallega con 40 años. Yo tengo 34; en abril cumplo 35. Yo diría que me quedan como mínimo cinco”, concluyó.

Mientras tanto, Junior espera que Muriel termine su proceso de adaptación y comience a ser decisivo en el frente de ataque, sabiendo que su experiencia y calidad pueden marcar diferencias en un equipo que aspira a pelear por todo en el fútbol colombiano.