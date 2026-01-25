Millonarios confirmó nuevo arquero estadounidense para enfrentar a Junior

Millonarios afronta la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I con una novedad importante en su convocatoria. En las últimas horas, el club ‘embajador’ anunció la inclusión de un nuevo arquero en la lista de jugadores concentrados para el compromiso de este domingo 25 de enero frente a Junior de Barranquilla, partido que se disputará en el estadio El Campín y que representa una prueba exigente para el conjunto bogotano en este inicio de campeonato.

La decisión se da como consecuencia de un imprevisto en la plantilla profesional, luego de que el guardameta uruguayo Guillermo de Amores sufriera una lesión durante una sesión de entrenamiento. El arquero, que había llegado como refuerzo para la temporada, no alcanzó a debutar oficialmente en la Liga y quedó descartado para este encuentro, obligando al cuerpo técnico a buscar alternativas dentro de la institución.

Millonarios y una convocatoria marcada por la necesidad

Ante este panorama, el cuerpo técnico encabezado por Hernán Torres optó por mirar hacia las fuerzas básicas del club. El elegido fue David Rodríguez, un joven arquero de apenas 17 años que por primera vez recibe el llamado para concentrar con el primer equipo de Millonarios. Aunque todo indica que su rol será el de suplente, su inclusión representa un paso significativo en su proceso de formación y crecimiento profesional.

Para el duelo ante Junior, el arco azul tendría como titular a Diego Novoa, quien cuenta con mayor experiencia y continuidad, mientras que Rodríguez integraría el banco de suplentes como alternativa inmediata. La decisión refleja la confianza del club en su cantera y en el trabajo que se viene realizando con los talentos juveniles.

Un arquero con proyección y raíces internacionales

David Rodríguez nació en junio de 2008 en Nueva York, Manhattan (Estados Unidos) y hace parte de Millonarios desde el año pasado. A pesar de su corta edad, es un guardameta que ha llamado la atención por sus condiciones técnicas y mentales dentro del campo de juego. Entre sus principales virtudes se destacan la inteligencia para leer las jugadas, su liderazgo desde el fondo y unos reflejos rápidos, cualidades fundamentales para su posición.

La convocatoria de Rodríguez no solo responde a una necesidad coyuntural, sino que también evidencia la apuesta de Millonarios por potenciar a sus jóvenes talentos y brindarles espacios en escenarios de alta exigencia. El duelo frente a Junior será una oportunidad para que el juvenil viva de cerca el ritmo del fútbol profesional y continúe su proceso de adaptación al primer nivel.

Con este movimiento, Millonarios se prepara para un partido clave en su camino por la Liga BetPlay 2026-I, confiando en la solidez de su plantel y en el respaldo de su afición en El Campín.