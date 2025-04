Alfredo Morelos se reencontrará con David González: ¿Pasado pisado?

Este domingo 13 de abril, Millonarios recibirá a Atlético Nacional para disputar un duelo correspondiente a la fecha 13 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2025-I. Los 'embajadores' intentarán hacerse fuerte en El Campín para mantenerse en las primeras posiciones; mientras que los de Javier Gandolfi quieren dar el 'golpe' en Bogotá. David González se volverá a ver las caras con Alfredo Morelos.

El 18 de diciembre de 2024, el 'rey de copas' se vio las caras con Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro para jugar la final de ida. Efraín Juárez mandó a Morelos al terreno de juego al 90+7' para reemplazar a Kevin Viveros. González se acercó a la zona de traslado y le dijo cosas al 'Búfalo', quien no se tomó bien las palabras y tuvo que ser frenado por un rival.

"Sobre el final del partido estaban las emociones a tope, me vi incluido en un alegato y perdí el temperamento y mi cabeza. Desde que soy entrenador no me había pasado. La verdad que me siento apenado", dijo el ahora DT de Millonarios.

"Yo no sé, los voy a decir. Ojalá mi Dios me dé la oportunidad de celebrarlo en Medellín y ahí sí se los voy a decir. Para que la gente sepa la clase de persona que es, supuestamente un profesional (…) nos vemos allá a ver si tiene las huevas de decírmelo otra vez", contestó Morelos, quien terminó dando la vuelta olímpica en el Atanasio Girardot.

A pesar de que hicieron las paces en Medellín, habrá cierta intriga por ver su reencuentro en Bogotá.

Así fue el encontronazo entre David González y Alfredo Morelos: video

Millonarios vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver

Día: domingo 13 de abril.

domingo 13 de abril. Hora: 6:00 p. m. (Colombia).

6:00 p. m. (Colombia). Estadio: Nemesio Camacho 'El Campín'.

Nemesio Camacho 'El Campín'. Fecha: 13 de la Liga BetPlay 2025-I.

13 de la Liga BetPlay 2025-I. Transmisión: Win Sports +.

Millonarios vs. Atlético Nacional: cuerpo arbitral