Millonarios vs. Nacional, un clásico parejo: así están las cuotas en las casas de apuestas

El próximo domingo 13 de abril, Millonarios recibirá a Atlético Nacional para disputar un duelo correspondiente a la fecha 13 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2025-I. Los comandados por David González quieren quedarse con el clásico 297 y seguir en la parte alta de la tabla de posiciones; mientras que el 'verdolaga' quiere celebrar en Bogotá.

Nacional llegará diezmado al duelo del 'coloso de la 57', pues sufrieron una dolorosa derrota en territorio brasileño. Recordemos que Internacional se impuso por 3-0 en Porto Alegre y dejó al equipo de Javier Gandolfi en la tercera posición del Grupo F de la Copa Libertadores. Juan Manuel Zapata, uno de los pilares en el mediocampo, tuvo que ser sustituido al minuto 26' y se perdería el duelo en la capital.

Por su parte, el 'embajador' llegará motivado pues viene de ganar sus últimos tres partidos (2-0 vs. Independiente Santa Fe, 2-0 vs. Alianza FC y 0-2 vs. Fortaleza). Además, este compromiso tendrá un 'picante' luego de lo ocurrido en los últimos cuadrangulares semifinales. A pesar de que Millonarios se impuso en Bogotá (2-1) y empató (1-1) en el Atanasio Girardot, fueron los de Efraín Juárez quienes avanzaron a la gran final.

Las casas de apuestas pronostican un partido bastante igualado; no obstante, dan al 'albiazul' como el favorito al triunfo.

Millonarios vs. Atlético Nacional: así están las cuotas en las casas de apuestas

Triunfo de Millonarios: x 2.60.

x 2.60. Empate: x 3.40.

x 3.40. Triunfo de Nacional: x 2.90.

Millonarios vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver

Día: domingo 13 de abril.

domingo 13 de abril. Hora: 6:00 p. m. (Colombia).

6:00 p. m. (Colombia). Estadio: Nemesio Camacho 'El Campín'.

Nemesio Camacho 'El Campín'. Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).

Bismarks Santiago (Atlántico). Fecha: 13 de la Liga BetPlay 2025-I.

13 de la Liga BetPlay 2025-I. Transmisión: Win Sports +.

Millonarios vs. Atlético Nacional: cuerpo arbitral