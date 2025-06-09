CANAL RCN
Deportes

Pálido partido entre Millonarios y Santa Fe: así fue el clásico bogotano de la fecha 10

Millonarios y Santa Fe empataron sin goles en El Campín por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II. Así fue el clásico bogotano.

Santa Fe vs. Millonarios
Foto: Santa Fe

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
10:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El clásico bogotano volvió a reunir a Millonarios e Independiente Santa Fe este sábado 6 de septiembre en el estadio El Campín, por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II.

Se definieron los equipos que disputarán la gran final de la Liga BetPlay Femenina 2025
RELACIONADO

Se definieron los equipos que disputarán la gran final de la Liga BetPlay Femenina 2025

Sin embargo, lejos de ser un duelo vibrante, los hinchas vivieron un compromiso sin emociones, que dejó más dudas que certezas sobre el presente de los equipos capitalinos.

El 0-0 reflejó lo que se vio en la cancha, un partido pobre desde lo técnico y lo futbolístico, con pocas opciones claras y un bajo nivel colectivo que explica por qué ambos clubes se mantienen al margen del grupo de los ocho.

Millonarios lo intentó, pero sin eficacia

El cuadro azul, que llegaba más necesitado y con la presión de sumar como local, intentó tomar la iniciativa desde el inicio. En el primer tiempo buscó el arco rival, aunque sin contundencia en el último tercio de cancha.

La razón por la que Millonarios podrá contar con la tribuna Lateral Norte en el clásico capitalino
RELACIONADO

La razón por la que Millonarios podrá contar con la tribuna Lateral Norte en el clásico capitalino

La falta de precisión en los remates y las imprecisiones ofensivas fueron la constante de un equipo que atraviesa un momento delicado en la tabla.

En el segundo tiempo, Millonarios aumentó la intensidad y generó algunas opciones que pudieron cambiar la historia. Sin embargo, la figura fue Andrés Mosquera Marmolejo, portero cardenal, quien evitó la caída de su arco con intervenciones clave que mantuvieron el empate.

Santa Fe entra al grupo de los ocho

Con el punto obtenido, Santa Fe alcanzó 13 unidades y, de manera parcial, se ubicó en el grupo de los ocho a la espera de la reanudación de la jornada. Aunque el empate no fue brillante, el equipo de Jorge Bava rescata un resultado que le permite mantenerse en la pelea.

Por su parte, Millonarios quedó en una situación más preocupante, pues apenas suma 8 puntos y se ubica en la casilla 18, un presente que lo obliga a reaccionar si no quiere despedirse temprano del torneo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol femenino

Se definieron los equipos que disputarán la gran final de la Liga BetPlay Femenina 2025

Selección Colombia

DT de Venezuela desafía a Colombia: “El martes tenemos una final con nuestra gente”

Liga BetPlay

¿Habrá ley del ex? Andrés Roa y los jugadores que vistieron las camisetas de Cali y América

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY 6 de septiembre: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy sábado 6 de septiembre de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Cúcuta

Grave panorama de extorsiones en Cúcuta: cinco camiones incinerados en dos semanas

Comerciantes en Norte de Santander encienden las alarmas por las devastadoras represalias del ELN en casos de extorsión.

Artistas

Video | Maluma estrenó su Ferrari único en el mundo, pero lo detuvo la Policía en Medellín

Estados Unidos

En imágenes | La gran redada migratoria en EE. UU. que dejó 475 personas arrestadas

Cuidado personal

Lo que debe saber para escoger el colchón ideal y "dormir como en una nube"