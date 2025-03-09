La razón por la que Millonarios podrá contar con la tribuna Lateral Norte en el clásico capitalino

Millonarios podrá contar con la tribuna Lateral Norte para el clásico capitalino, en un movimiento que prioriza la seguridad y la convivencia de los aficionados.

La medida disciplinaria será cumplida en el siguiente encuentro como local, que se jugará contra el Deportivo Pasto, en una fecha posterior a la del derbi bogotano.

Millonarios podrá contar con público en la tribuna Lateral Norte

La Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá intervino de manera formal, solicitando al Comité Disciplinario que la penalización por una fecha fuera aplicada en un partido de menor riesgo para el orden público.

"La razón principal de esta solicitud radica en que el clásico entre Millonarios y Santa Fe reviste una especial importancia en materia de gestión de convivencia, seguridad y orden público en las diferentes localidades de Bogotá. Conforme al Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, este tipo de encuentros exige la garantía del ingreso de la hinchada visitante, lo cual se vería gravemente afectado en caso de mantenerse el cierre de la Tribuna Norte en esta fecha, generando riesgos adicionales en la logística, la seguridad y la convivencia ciudadana"

La razón principal de la petición radica en la importancia del clásico contra Independiente Santa Fe, que requiere la habilitación total del estadio para gestionar el ingreso de la hinchada visitante y garantizar la seguridad de todos los asistentes.

La sanción que recibió Millonarios por protesta contra directivos

La sanción contra el club Millonarios, que incluye el cierre parcial de la tribuna norte y una multa económica de $11.388.000 se originó por la conducta de un sector de la afición.

El incidente que generó esta medida disciplinaria fue la protesta de la barra de Comandos Azules, quienes arrojaron zapatos a la cancha en el partido disputado contra el Unión Magdalena.

Si la sanción se hubiera mantenido para el clásico, el cierre de la tribuna Lateral Norte habría afectado la logística y la convivencia, generando un riesgo innecesario para los asistentes.

La decisión de que Millonarios pueda contar con la tribuna Lateral Norte para el clásico capitalino busca proteger la integridad de los aficionados y mantener la tranquilidad en la capital.

Al mover el castigo al próximo partido contra el Deportivo Pasto, las autoridades distritales y deportivas han logrado equilibrar la aplicación del reglamento con la gestión de seguridad del evento más importante del fútbol capitalino.

Esta medida permitirá que los aficionados de ambos equipos disfruten del partido en un ambiente más seguro como una decisión estratégica que beneficia a la ciudad.