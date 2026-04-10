Millonarios no solo perdió: deberá pagar multa a Conmebol tras caer ante O’Higgins

Millonarios no solo debutó con derrota en la Copa Sudamericana 2026 frente a O’Higgins, sino que también deberá asumir una sanción económica impuesta por la Conmebol.

El inicio de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026 dejó muchas preocupaciones. La caída 2-0 frente a O’Higgins de Chile se suma ahora una sanción disciplinaria que obliga al equipo bogotano a pagar una multa. La situación se deriva de la expulsión del defensor Jorge Arias durante el compromiso.

La multa que deberá pagarle Millonarios a la Conmebol está establecida en el reglamento disciplinario del ente rector del fútbol sudamericano y corresponde a 1.500 dólares, una cifra que, aunque no es elevada en términos estructurales, se suma a las consecuencias deportivas del resultado adverso.

¿Por qué Millonarios recibió una multa de Conmebol?

La sanción económica se origina en la tarjeta roja que recibió Jorge Arias durante el encuentro ante O’Higgins. Según las normas vigentes de Conmebol, las expulsiones conllevan automáticamente una penalización económica para los clubes.

En este caso, la cifra de 1.500 dólares, alrededor de 6 millones de pesos colombianos, será descontada directamente de los ingresos que el club recibe por concepto de participación en torneos internacionales, como derechos de televisión, patrocinios o premios deportivos.

Además del impacto financiero, la expulsión también tendrá consecuencias en lo deportivo. Arias deberá cumplir al menos una fecha de suspensión, aunque esta podría ampliarse si el informe arbitral determina una falta más grave.

¿Cómo afecta esta sanción a Millonarios en la Sudamericana?

Más allá del monto económico, la sanción representa un golpe adicional para Millonarios en el arranque del torneo. La ausencia de un jugador titular en defensa obliga al técnico Fabián Bustos a replantear su esquema para el siguiente compromiso.

El equipo capitalino deberá enfrentar a Boston River en la segunda jornada del certamen, un partido clave para recuperar terreno en el grupo y evitar complicaciones tempranas en la clasificación.

En torneos internacionales, los detalles disciplinarios suelen marcar diferencia. Las sanciones, tanto económicas como deportivas, pueden incidir en el rendimiento de los equipos, especialmente en fases iniciales donde cada punto es determinante.