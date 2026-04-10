Las bajas que tendrá Santa Fe para afrontar el clásico ante Millonarios

El panorama no es el mejor para Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay. Tras el empate 1-1 frente a Peñarol en su debut en la Copa Libertadores, el equipo cardenal vuelve al torneo local con la obligación de ganar, ya que un empate o una derrota lo dejaría prácticamente eliminado.

El reto no será sencillo, pues se trata del clásico capitalino ante Millonarios, un duelo que siempre exige al máximo y que llega en un momento crítico. A esto se suma una situación que preocupa al cuerpo técnico: varias bajas importantes en la plantilla.

Las bajas confirmadas en Santa Fe para el clásico

Para este compromiso, Santa Fe ya tiene tres jugadores descartados. Mateo Puerta, Ewil Murillo y Yilmar Velásquez no estarán disponibles por lesión, lo que reduce las opciones en zonas clave del campo.

El caso de Puerta se remonta al partido ante Tolima, donde sufrió una molestia que lo dejó fuera de competencia. Por su parte, Velásquez también arrastra problemas físicos recientes, mientras que Murillo completa la lista de ausencias confirmadas.

Estas bajas obligarán al equipo a reorganizar su esquema en un partido donde cada detalle cuenta.

Jugadores en duda y preocupación en el cuerpo técnico

A la lista de ausentes se suman varios nombres en duda. El arquero Andrés Mosquera Marmolejo presenta una recaída física, mientras que Maximiliano Lovera y Yeicar Perlaza también están en observación tras molestias sufridas recientemente, algunas de ellas en el duelo ante Peñarol.

Sin embargo, hay una noticia que da algo de tranquilidad: Jhojan Torres, quien recibió un golpe en la rodilla, "podría estar sin inconvenientes" para el clásico, lo que sería clave para el mediocampo cardenal.

Con este panorama, Santa Fe afrontará uno de los partidos más importantes del semestre en medio de la incertidumbre. El clásico ante Millonarios no solo definirá su futuro en la liga, sino que pondrá a prueba la profundidad de su nómina en un momento decisivo.

Este suelo se llevará a cabo el primer clásico bogotano de 2026, el cual será a las 2:00 p.m. de este domingo 12 de abril.