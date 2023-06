Millonarios y Atlético Nacional, los 'afectados' por la convocatoria de la Selección Colombia

Este lunes 5 de junio, Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados para afrontar los duelos de fogueo contra Irak y Alemania. Millonarios y Atlético Nacional estuvieron pendientes del comunicado de la Selección Colombia, pues varios de sus jugadores estaban en el 'radar' del entrenador argentino. Pues bien, Alberto Gamero y Paulo Autuori tendrán que ingeniárselas para reemplazar a dos jugadores de sus plantillas en fechas decisivas de la Liga Colombiana 2023-I.

Cortés, Montero y Vargas, los 'dolores de cabeza' de Gamero

El entrenador samario perderá a Álvaro Montero y Óscar Cortés para el último partido de los cuadrangulares finales y la ida de una hipotética final.

El arquero guajiro y el talentoso extremo, quien fue una de las figuras en de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de la categoría, podrán jugar este martes contra América Mineiro (fecha 5 de los grupos de la Copa Sudamericana) y este domingo contra Boyacá Chicó, en Tunja, antes de partir rumbo a España. Cabe resaltar que los 'azules' estarán en la final si consiguen un empate en La Independencia.

Cortés y Montero no estarán disponibles para el duelo contra Medellín en El Campín (17 de junio), válido por la última fecha del Grupo B. Tampoco podrían jugar la final de ida, programada para el 21 de junio. Cabe resaltar que estas no serán las únicas 'bajas' para Gamero, pues Juan Pablo Vargas fue convocado por la Selección de Costa Rica. El central 'tico' no estará disponible para el duelo contra el DIM y no podrá jugar ninguna de las potenciales finales.

Mier y Salazar, dos 'bajas' importantes para los 'verdolagas'

En las toldas de Nacional la noticia tampoco fue celebrada. Es verdad que una convocatoria enriquece a un jugador, pero una final puede pesar más para su desarrollo deportivo que unos partidos amistosos. Autuori perderá a Mier y Salazar para el encuentro clave contra Alianza Petrolera. Recordemos que estos dos equipos tienen ocho puntos, pero los 'aurinegros' lideran la zona por mejor diferencia de gol.

El arquero nacido en Barrancabermeja fue figura en las dos victorias contra Águilas Doradas; mientras que el lateral tuvo una gran actuación en el Mundial Sub-20. Según la programación, tampoco estarán disponibles para la última fecha contra Deportivo Pasto, ni para la posible final de ida.

Los 'embajadores' tendrán que confiarle el arco a Juan Moreno; mientras que 'Chipi Chipi' Castillo se encargaría de defender el pórtico del 'verde' paisa.