Última hora en Millonarios: ya se definió el futuro de Daniel Ruiz

Millonarios, que perdió con Llaneros en el estadio Nemesio Camacho El Campín, recibió una oferta formal del CSKA de Moscú por Daniel Ruiz y, en medio de esa coyuntura, David González tomó la decisión de no incluirlo en la nómina titular.

El volante ingresó al minuto 65 e intentó cambiarle la cara a Millonarios, pero el elenco 'albiazul' no logró encontrar la igualdad.

Y, más allá del resultado, en la prensa y en los hinchas de Millonarios causó sorpresa que Daniel Ruiz, una de las grandes figuras del 'embajador', no haya sido titular vs. Llaneros. Por lo tanto, David González explicó en rueda de prensa que su ausencia en el once inicialista sí estaba relacionada con la posibilidad de salir al CSKA de Moscú y que, sin duda, sería una baja sensible en la nómina.

Además, en la mañana de este 29 de julio de 2025, se reveló que ya se tomó una decisión con el futuro de Daniel Ruiz. ¿Cuál es? Entérese de los detalles.

Daniel Ruiz ya tiene un acuerdo para dejar Millonarios y ser nuevo jugador del CSKA Moscú

Sobre las 11:30 de la mañana de este martes, el periodista Felipe Sierra reveló que Millonarios y el CSKA de Moscú ya tienen un principio de acuerdo para la salida de Daniel Ruiz.

"Principio de acuerdo entre Millonarios y CSKA de Moscú para la transferencia de Daniel Ruiz. Los términos generales están pactados y ahora avanzan en la documentación", escribió el periodista en su cuenta de X.

"El volante ya tiene sus condiciones establecidas y espera el aval para viajar a Rusia", complementó.

¿Cuáles fueron los números de Daniel Ruiz con Millonarios en la temporada 24/25?

Daniel Ruiz fue uno de los habituales titulares de Millonarios con David González y en la temporada 24/25 disputó 1.866 minutos en 27 partidos.

En ese lapso anotó tres goles (todos por Liga) y aportó tres asistencias (también por Liga BetPlay).