Sería un hecho: Millonarios ya tendría todo listo con este nuevo refuerzo

Millonarios, que sustituyó a su director técnico en medio de su crisis deportiva y ahora está bajo las órdenes de Hernán Torres, tuvo un cambio de opinión y sí se moverá en el mercado de fichajes libres.

En un principio, en la institución 'embajadora' tenían el pensamiento de que no era oportuno incorporar jugadores en esa fase del mercado porque no llegaban con ritmo de competencia.

RELACIONADO Hernán Torres y el jugador que busca fichar a última hora para Millonarios

Sin embargo, Hernán Torres se interesó en un futbolista que hace muy poco tiempo perteneció al club y sabe lo que es el mundo Millonarios.

En consecuencia, teniendo en cuenta que su adaptación puede ser casi que inmediata, en la mañana de este 29 de agosto se reveló que ya todo estaría dado para que su llegada sea un hecho. ¿De quién se trata?

Millonarios ya tendría cerrado a su nuevo refuerzo: sería el arquero Iván Arboleda

En las primeras horas de la mañana de este viernes 29 de agosto de 2025, el periodista Felipe Sierra indicó en su cuenta de X que Millonarios e Iván Arboleda ya tienen un principio de acuerdo para su regreso.

"Principio de acuerdo entre Millonarios e Iván Mauricio Arboleda. El arquero regresará al equipo 'embajador' tras la solicitud expresa del DT Hernán Torres", inició escribiendo el periodista.

"Ya avanzan en la documentación para presentar exámenes médicos y firmar hoy antes del cierre", agregó.

Hernán Torres ya había reconocido que sí le interesaba Iván Arboleda como arquero de Millonarios

En los últimos días, luego de que surgió la versión de que Millonarios estaría interesado otra vez en Iván Arboleda, Hernán Torres le concedió una entrevista al Vbar Caracol y reconoció que la posibilidad sí existía.

"Bueno, él estuvo en el club el torneo pasado y si se llega a dar la posibilidad de un arquero puede ser él. Pero, como lo dije, hay prioridades en otros puestos, pero si no se consigue tocará tomar una decisión", declaró Hernán Torres.