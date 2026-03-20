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¿Dónde ver el partido de James Rodríguez este fin de semana con Minnesota United?

Prográmese con el partido entre Minnesota United y Seattle Sounders este fin de semana con James Rodríguez.

James Rodríguez
Foto: @MNUFC

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
06:42 p. m.
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Todo está listo para que James Rodríguez continúe sumando minutos en su nueva etapa con el Minnesota United. Este domingo 22 de marzo, el volante colombiano volvería a tener acción en la Major League Soccer, en lo que será un partido clave tanto para su adaptación como para recuperar ritmo competitivo.

El compromiso frente a Seattle Sounders se disputará a la 1:30 p.m. (hora colombiana) y podrá verse exclusivamente a través de Apple TV. Será, además, una oportunidad especial para el ‘10’, ya que podría sumar sus primeros minutos en condición de local y ante su nueva afición, luego de un debut complicado en la jornada anterior.

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Una nueva oportunidad tras un debut difícil

James viene de disputar sus primeros minutos con Minnesota en la fecha pasada, en un contexto poco favorable. El colombiano ingresó en la segunda mitad en la dura derrota 6-0 frente a Vancouver, en lo que significó su estreno oficial tras varios meses sin competencia.

A pesar del resultado adverso, el mediocampista dejó algunas sensaciones positivas en cuanto a movilidad y precisión, entendiendo que se encuentra en pleno proceso de adaptación física y futbolística. Su llegada al club estadounidense también responde a la necesidad de sumar continuidad de cara a los retos internacionales que se aproximan.

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Ahora, con más entrenamientos encima y mejor ritmo, todo apunta a que el cucuteño pueda tener una mayor participación en el siguiente compromiso, en el que Minnesota buscará reponerse del golpe sufrido en la jornada anterior.

En la mira de la Selección Colombia

Más allá del presente en la MLS, James tiene como principal objetivo llegar en óptimas condiciones a la Selección Colombia. Tras el duelo ante Seattle, el volante viajará para unirse a la concentración del combinado nacional, que afrontará dos exigentes amistosos internacionales.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá frente a Francia y Croacia, en encuentros que servirán como preparación para futuros torneos, incluido el camino hacia la Copa del Mundo.

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En ese contexto, cada minuto que pueda sumar James en Minnesota será fundamental para recuperar su mejor versión. El colombiano sabe que su liderazgo y talento siguen siendo piezas clave dentro del equipo nacional, por lo que estos partidos representan una vitrina importante para consolidar su regreso al más alto nivel.

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