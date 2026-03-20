Presidente de Nacional tomó decisión con Diego Arias y la comunicó en rueda de prensa

En medio de un panorama deportivo marcado por la contradicción entre resultados locales e internacionales, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, compareció ante los medios de comunicación para referirse al momento actual del equipo. La rueda de prensa fue convocada tras la reciente eliminación del conjunto antioqueño en la Copa Sudamericana, caída que se produjo en condición de local frente a su histórico rival, Millonarios, lo que generó un fuerte impacto en la hinchada.

El golpe internacional no ha sido el único episodio complejo para el club, ya que en los últimos días volvió a enfrentar al equipo capitalino en Estadio El Campín, donde sufrió una nueva derrota contundente. Todo esto contrasta con su presente en la liga local, donde se mantiene en la parte alta de la tabla, lo que evidencia una dualidad que no pasa desapercibida en el entorno verdolaga.

Respaldo institucional en medio de la tormenta

Durante su intervención, Arango reconoció el difícil momento emocional que atraviesa la institución y sus aficionados, pero dejó claro que existe una postura firme desde la dirigencia. “Los últimos días han sido duros para los que amamos a Atlético Nacional. La eliminación de Sudamericana nos golpeó. Entendemos que haya generado una frustración legítima y lo compartimos desde el club”, expresó el dirigente.

Asimismo, hizo énfasis en el rol de la hinchada como actor fundamental dentro del proyecto deportivo. “La hinchada tiene todo el derecho de exigir, siempre lo ha tenido. Este proyecto nació con ellos y para ellos, y cuando los resultados no acompañan, especialmente en torneos donde la ilusión era grande, agradecemos la exigencia porque la entendemos como una señal de amor por estos colores”, agregó.

Continuidad del proyecto y respaldo a Diego Arias

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la ratificación del entrenador Diego Arias al frente del equipo profesional. Arango fue enfático al señalar que el proceso se mantendrá, pese a los recientes resultados adversos. “Es un símbolo de respaldo, no solo a Diego (Arias) sino al proyecto que estamos construyendo entre todos”, afirmó.

El presidente también defendió la calidad de la plantilla y la visión institucional a largo plazo. “Nosotros no estamos vendiendo un ‘super equipo’ inexistente, hoy Nacional tiene un super equipo. Creo que, quizás, eso es lo que más duele y lo que más frustración genera (...) cambiar un técnico no es tan sencillo como simplemente decir ‘lo cambio porque sí’”, concluyó.

Con este mensaje, la dirigencia de Atlético Nacional busca enviar un parte de tranquilidad, apostando por la estabilidad del proyecto en medio de la presión externa y la inconformidad de una afición que, pese a los tropiezos recientes, sigue exigiendo resultados acordes con la historia del club.