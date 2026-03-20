CANAL RCN
Deportes

Presidente de Nacional tomó decisión con Diego Arias y la comunicó en rueda de prensa

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, habló en rueda de prensa tras el mal momento del club.

Nacional
Foto: Nacional Oficial

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
04:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de un panorama deportivo marcado por la contradicción entre resultados locales e internacionales, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, compareció ante los medios de comunicación para referirse al momento actual del equipo. La rueda de prensa fue convocada tras la reciente eliminación del conjunto antioqueño en la Copa Sudamericana, caída que se produjo en condición de local frente a su histórico rival, Millonarios, lo que generó un fuerte impacto en la hinchada.

El golpe internacional no ha sido el único episodio complejo para el club, ya que en los últimos días volvió a enfrentar al equipo capitalino en Estadio El Campín, donde sufrió una nueva derrota contundente. Todo esto contrasta con su presente en la liga local, donde se mantiene en la parte alta de la tabla, lo que evidencia una dualidad que no pasa desapercibida en el entorno verdolaga.

‘Tino’ Asprilla explotó contra jugadores de Nacional y criticó actitud de Andrés Román
RELACIONADO

‘Tino’ Asprilla explotó contra jugadores de Nacional y criticó actitud de Andrés Román

Respaldo institucional en medio de la tormenta

Durante su intervención, Arango reconoció el difícil momento emocional que atraviesa la institución y sus aficionados, pero dejó claro que existe una postura firme desde la dirigencia. “Los últimos días han sido duros para los que amamos a Atlético Nacional. La eliminación de Sudamericana nos golpeó. Entendemos que haya generado una frustración legítima y lo compartimos desde el club”, expresó el dirigente.

Asimismo, hizo énfasis en el rol de la hinchada como actor fundamental dentro del proyecto deportivo. “La hinchada tiene todo el derecho de exigir, siempre lo ha tenido. Este proyecto nació con ellos y para ellos, y cuando los resultados no acompañan, especialmente en torneos donde la ilusión era grande, agradecemos la exigencia porque la entendemos como una señal de amor por estos colores”, agregó.

Continuidad del proyecto y respaldo a Diego Arias

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la ratificación del entrenador Diego Arias al frente del equipo profesional. Arango fue enfático al señalar que el proceso se mantendrá, pese a los recientes resultados adversos. “Es un símbolo de respaldo, no solo a Diego (Arias) sino al proyecto que estamos construyendo entre todos”, afirmó.

Captaron a Falcao celebrando la goleada de Millonarios a Nacional: video
RELACIONADO

Captaron a Falcao celebrando la goleada de Millonarios a Nacional: video

El presidente también defendió la calidad de la plantilla y la visión institucional a largo plazo. “Nosotros no estamos vendiendo un ‘super equipo’ inexistente, hoy Nacional tiene un super equipo. Creo que, quizás, eso es lo que más duele y lo que más frustración genera (...) cambiar un técnico no es tan sencillo como simplemente decir ‘lo cambio porque sí’”, concluyó.

Con este mensaje, la dirigencia de Atlético Nacional busca enviar un parte de tranquilidad, apostando por la estabilidad del proyecto en medio de la presión externa y la inconformidad de una afición que, pese a los tropiezos recientes, sigue exigiendo resultados acordes con la historia del club.

¿Cómo les irá a Millonarios y Santa Fe? Pronóstico de la IA tras sorteo de Sudamericana y Libertadores
RELACIONADO

¿Cómo les irá a Millonarios y Santa Fe? Pronóstico de la IA tras sorteo de Sudamericana y Libertadores

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Jhon Durán

Ramón Jesurún fue contundente con la ausencia de Jhon Durán en la selección Colombia

Independiente Santa Fe

Repetto analizó el grupo de Santa Fe en Libertadores: así ve a Peñarol, Corinthians y Platense

Selección Colombia

¡La Selección Colombia definió rival para su partido de despedida en El Campín de cara al Mundial 2026!

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Así han avanzado los trabajos para atender las inundaciones en Facatativá las últimas 24 horas

Más de 3.400 personas, de 600 familias, han resultado afectadas por las inundaciones en el municipio ubicado a una hora de Bogotá.

La casa de los famosos

Alexa y Tebi Bernal durmieron juntos en la Casa de los Famosos y generaron revuelo: así fue el momento

Ambos participantes han acrecentado los rumores de romance dentro del reality.

Dian

DIAN le pone la mira a estos pensionados en 2026: pilas al procedimiento que deben hacer

EPS

Veedor de salud en Cúcuta solicita eutanasia tras acumular 147 medicamentos sin entregar por su EPS

Irán

Irán ejecutó a Saleh Mohammadi, joven de 19 años que fue medallista de lucha estilo libre